Casi un centenar de médicos protesta de nuevo en Badajoz por una mejora laboral: "No podemos hacer 260 horas al mes"

Casi un centenar de personas, entre médicos, facultativos y pacientes, se ha manifestado este miércoles en Badajoz para reclamar un estatuto marco propio para la profesión médica y mejoras urgentes en sus condiciones laborales. La marcha, convocada por el Sindicato Independiente de Médicos de Extremadura, SIMEX, con el apoyo de los Colegios de Médicos de Cáceres y Badajoz, ha partido desde la avenida Santa Marina y ha finalizado frente a la Delegación del Gobierno, en la avenida de Huelva, en una nueva jornada de protesta dentro del calendario de huelga convocado esta semana.

La movilización se enmarca en la tercera semana de paro impulsada por el colectivo médico, con jornadas de huelga entre el 16 y el 20 de marzo, después de no haberse producido avances en las negociaciones con el Ministerio de Sanidad. Los convocantes denuncian una falta total de acercamiento desde diciembre y consideran que el conflicto ha llegado a un punto límite. Aseguran que el objetivo no es otro que garantizar una atención de mayor calidad en un sistema sanitario que consideran "deteriorado" y cada vez más tensionado.

Una protesta que apela también a los pacientes

Durante la concentración, el presidente de SIMEX, Pedro Hidalgo, insistió en que la reivindicación no responde a un interés corporativo, sino a una defensa del sistema público de salud. "Otro día más los médicos están en la calle en vez de estar en las consultas", afirmó, antes de pedir disculpas a los ciudadanos por las demoras que puedan derivarse de la huelga. Aun así, defendió que el sacrificio actual tendrá un impacto positivo en el futuro. "Nos lo agradecerán cuando tengamos el estatuto único. Vamos a conseguir una mayor calidad asistencial de este deteriorado sistema nacional de salud", señaló.

Pedro Hidalgo, presidente de Simex, durante la manifestación celebrada este miércoles en Badajoz. / Rebeca Porras

Hidalgo subrayó además que los médicos están ejerciendo un derecho legítimo, aunque con especiales dificultades por la propia naturaleza de su trabajo. "Estamos en el derecho de la huelga donde hemos puesto el corazón y la cartera, pero estamos trabajando precisamente para trabajar mejor", aseguró. En su opinión, el colectivo necesita unas condiciones que permitan ejercer con garantías. "Queremos médicos descansados, médicos formados, médicos conciliando, médicos incluso felices para hacer la mejor de las atenciones", resumió.

El representante sindical sostuvo que los pacientes entienden la reivindicación mejor que quienes tienen capacidad de decisión política. "Lo que estamos pidiendo es algo que los pacientes entienden, que los ciudadanos entienden y que los políticos no entienden", lamentó. También negó con rotundidad que los facultativos estén desatendiendo a la población: "No se deja de atender nada que sea urgente", remarcó, al tiempo que defendió que los servicios mínimos en muchas áreas están siendo, en la práctica, máximos, con la urgencia hospitalaria funcionando al cien por cien.

"Un estatuto singular para una profesión singular"

Una de las ideas más repetidas durante la protesta fue la necesidad de contar con un marco normativo propio para la profesión médica. Los manifestantes consideran que el nuevo anteproyecto de Estatuto Marco no responde a las particularidades de su labor y reclaman un texto específico que tenga en cuenta su nivel de responsabilidad, formación y capacitación. Para Hidalgo, esa diferencia no es un privilegio, sino una realidad reconocida en otros países europeos. "Estamos pidiendo lo que Europa tiene hecho. Portugal, Italia o Francia tienen sus convenios. Es un estatuto singular para una profesión singular", defendió.

Según los convocantes, el seguimiento de la huelga está siendo elevado en distintas zonas de Extremadura y la movilización social no se detendrá a corto plazo. SIMEX ya prevé una semana de huelga al mes hasta junio si no se producen avances significativos en las conversaciones con el Ministerio de Sanidad.

Los manifestantes avanzan con la pancarta durante la protesta por las calles de Badajoz. / Rebeca Porras

La tensión se hace notar especialmente entre las generaciones más jóvenes. Danae Andreu Costa, residente de último año de Alergología en Badajoz, participa en todas las manifestaciones. "Aunque esto parezca que sea de los médicos, esto realmente es de todos", afirmó. Para ella, el hecho de que los facultativos se vean obligados a salir a la calle demuestra que se han agotado todas las vías previas sin haber sido escuchados. "Esto no va de colores ni de partidos políticos, va de responsabilidad, de honestidad y de que realmente seamos escuchados", remarcó.

La residente mostró además su preocupación por algunas de las condiciones que, a su juicio, se abren paso en el nuevo marco normativo. "Me gustaría saber si los pacientes quieren ser atendidos por un médico agotado que lleva 17 horas trabajando", planteó.

Jornadas interminables en consultas y urgencias

Por su parte, Natividad Sánchez Santos, médica de Atención Primaria en Villanueva Sur, denunció que en los centros de salud las jornadas son también inasumibles. "Son 60 o 70 pacientes al día", explicó, antes de lamentar que el Ministerio no esté escuchando al colectivo. En su opinión, la falta de interlocución responde más a una lógica política que profesional.

Natividad Sánchez Santos, médica de Atención Primaria, en la manifestación. / Rebeca Porras

Desde los servicios de urgencias, Carmen García Cáceres solicitó poder conciliar con las familias y tener "un horario normal". Recordó que trabajan en un servicio abierto las 24 horas del día durante todo el año y que, al cubrir bajas, enfermedades y refuerzos, algunos profesionales pueden alcanzar hasta 260 horas al mes. "Esto no puede ser. A las cuatro de la mañana no eres la misma que a las nueve de la mañana", reprochó.

Carmen García Cáceres y Eva García Sardón, hoy en la protesta celebrada en Badajoz. / Rebeca Porras

La misma idea fue compartida por Eva García Sardón, internista en el área de Mérida, que defendió la necesidad de reorganizar turnos y reforzar plantillas para garantizar una atención más segura. "Nosotros no podemos atender a un paciente en 10 minutos en una consulta", advirtió. "Necesitamos médicos descansados, médicos con conciliación familiar, médicos que puedan atender a la población como se merece", afirmó.

Una movilización que seguirá en las próximas semanas

Las concentraciones celebradas este miércoles suponen un nuevo paso en un conflicto que continúa abierto y que amenaza con prolongarse durante los próximos meses. Los convocantes insisten en que no descartan nuevas acciones si persiste el bloqueo en las negociaciones con el Ministerio de Sanidad.

Una manifestante sostiene en Badajoz un cartel con el lema: 'Médico explotado, paciente abandonado'. / Rebeca Porras

Los facultativos aseguran que seguirán defendiendo en la calle un estatuto propio y unas condiciones de trabajo que, a su juicio, resultan imprescindibles para cuidar a los pacientes con seguridad, tiempo y calidad. "Luchamos por la sanidad para todos", concluyeron.