Los colegios de Badajoz abren sus puertas para conseguir nuevos alumnos de cara al próximo curso

Los colegios de Badajoz abren sus puertas para dar a conocer el funcionamiento del centro a los padres de posibles nuevos alumnos. Durante este mes de marzo y hasta el 9 de abril, que coincide con el inicio del periodo de presentación de solicitudes, se celebran unas jornadas de puertas abiertas en las que se pueden recorrer las instalaciones, asesoran sobre los programas que ofrecen y muestran los servicios disponibles. De este modo, los progenitores pueden comparar la oferta educativa de la ciudad y elegir dónde van a estudiar sus hijos.

Debido a la caída de la natalidad, el número de alumnos se ha reducido considerablemente en algunos colegios. Es el caso del CEIP Nuestra Señora de Bótoa, ubicado en la avenida Antonio Cuéllar Gragera, donde algunas aulas se han quedado vacías. "Es una pena, un edificio nuevo se está quedando vacío", ha comentado la directora, Susana Cabalgante. Este curso, hay escolarizados 217 niños, pero hace quince años había alrededor de 420, durante este tiempo han pasado a tener la mitad de estudiantes.

Otro de los motivos de que haya bajado el número de escolarizados es la demanda de centros en la ciudad. Alrededor de la barriada de Pardaleras, se encuentran los colegios Lope de Vega, Juventud, San José, Santa María Asumpta, Enrique Iglesias García, Leopoldo Pastor Sito y General Navarro, los cuales también celebran sus días de jornada de puertas abiertas. La jefa de estudios de Nuestra Señora de Bótoa comentaba que "hay veces que se elige por el nombre".

El plató de televisión en el colegio Nuestra Señora de Bótoa en Badajoz. / Santi García

El colegio Nuestra Señora de Bótoa tiene las puertas abiertas en horario de mañana para los padres que quieran ver el centro hasta el 9 de abril que se abren las inscripciones. "Queremos llenar las aulas para el próximo curso". Algunos de los espacios del centro destacados son el estudio de radio y el plató de televisión. Adolfo Gutiérrez, coordinador de radio Edu y de radio Botóa, señala que es un espacio para que el alumno pueda vivir nuevas experiencias y expresarse de forma abierta.

Por otro lado, la directora destaca que un 25% del alumnado es extranjero, entre ellos árabes, colombianos y peruanos. "La diversidad enriquece, los niños conocen otras culturas y aprenden. Queremos volver a implementar el pícnic multicultural en la semana del centro, donde cada niño trae un plato típico de su país y todos pueden probarlo". Además, señaló que en su oferta educativa se incluyen religión católica y evangélica para que, tanto padres como alumnos, tengan elección.

Jornadas en otros colegios

El colegio concertado Nuestra Señora de la Asunción celebraba este miércoles las jornadas de puertas abiertas, aunque el director pedagógico de educación infantil y primaria, Alejandro Megías, explicó que se adaptan a las necesidades de los padres y las visitas pueden ser tanto por la mañana como por la tarde.

El centro tiene actualmente 478 alumnos, desde los 3 años hasta bachillerato, y 45 profesores. Hace dos años tuvieron lista de espera, pero actualmente las plazas suelen estar al 85%. Megías comentaba que también han notado la caída de la natalidad, pero consiguen mantener el número de alumnos. Si deben seleccionar, tienen preferencia para entrar los hermanos de alumnos, aunque asegura que suele haber plazas disponibles.

Una clase del colegio concertado en Nuestra Señora de la Asunción este miércoles. / Santi García

Destacan las actividades del centro por la tarde, como refuerzo educativo y deportes (futbol, patinaje, psicomotricidad y ajedrez). El colegio remarcó el proyecto de ajedrez, donde organizan torneos intergeneracionales en lo que colaboran con el centro de mayores. Además, se realizan actividades cinco sábados al año, como encuentros de cine con los alumnos de infantil, profesores disfrazados o talleres.

Otros centros educativos también tendrán sus jornadas de puertas abiertas durante el mes de marzo. Algunos son el colegio Santa Teresa y Los Maristas, que realizará las jornadas de puertas abiertas este miércoles. El 23 de marzo será el turno de San Fernando y Luis de morales, mientras que un día después lo hará el colegio Arias Montano.

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Procesos de inscripción

Los padres que quieran apuntar a sus hijos deben entregar la solicitud por la plataforma rayuela o de forma presencial en el centro que estén interesados. El inicio del periodo de presentación de solicitudes de escolarización será desde el 9 hasta el 22 de abril y se pueden elegir hasta cinco centros.