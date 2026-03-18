Los costaleros de San José entregan cerca de 800 kilos de productos al Banco de Alimentos de Badajoz

Badajoz ha vuelto a mostrar su cara más comprometida con la celebración del XII Ensayo Solidario impulsado por la Asociación de Costaleros y Capataces de San José, una cita que ha unido un año más tradición cofrade, convivencia vecinal y apoyo a las familias que más lo necesitan. La convocatoria, celebrada el pasado 7 de marzo, logró movilizar a numerosos vecinos en torno a una recogida de alimentos y donativos cuya recaudación se ha destinado de forma íntegra al Banco de Alimentos de Badajoz.

La respuesta ciudadana dejó una imagen de implicación colectiva que volvió a confirmar el arraigo de esta iniciativa en la ciudad. Durante el ensayo se reunieron casi 500 kilos de productos y, a esa cantidad, se sumaron otros 250 kilos obtenidos gracias a las aportaciones económicas realizadas para su transformación en comida. El balance final se ha situado cerca de los 800 kilos, una cifra que mejora con claridad la de años anteriores y que consolida el crecimiento de esta acción solidaria.

La entrega de todo lo recogido se ha realizado esta misma mañana en el Banco de Alimentos. Desde la asociación han querido agradecer la generosidad de todas las personas que han colaborado en una campaña que, edición tras edición, logra implicar a más ciudadanos. La leche, la pasta y las legumbres han vuelto a estar entre los productos más donados, repitiendo la tendencia de otras convocatorias.

Raúl Tinoco, presidente de la Asociación de Costaleros y Capataces de San José, ha subrayado el sentido social de una cita que trasciende el ámbito de la Semana Santa y convierte la afición y la devoción en una herramienta útil para ayudar a los demás. "Los costaleros hacen mucho más que sacar imágenes. Desarrollan una labor social muy importante y, cuando se les pide ayuda, siempre responden y colaboran de cualquier forma", explicó.

Mucho más que un ensayo

La asociación destaca que esta edición ha permitido recaudar más que en ejercicios anteriores, al haberse destinado toda la aportación económica a la compra de alimentos. En 2024 se reunieron unos 270 kilos junto a una cantidad en efectivo para adquirir productos, mientras que en 2025 la cifra se movió en niveles similares. El crecimiento registrado este año refuerza el papel de la iniciativa como una de las acciones sociales ya consolidadas en el calendario cofrade pacense.

Junto al valor material de lo entregado, el ensayo ha vuelto a dejar un mensaje de compromiso colectivo que la entidad resume en su lema "Siempre de frente costalero, pero contigo".

Un costalero deposita alimentos donados durante el paso del Ensayo Solidario por la plaza de España. / Andrés Rodríguez

La actividad de la asociación no se detiene aquí. Mañana jueves a las 19.30 horas celebrará la misa de San José en honor a su patrón y el próximo día 22 tendrá lugar el Pregón del Costalero en el teatro López de Ayala a las 12.00 horas. Dos citas con las que la entidad continuará reforzando su presencia en la vida social y cofrade de Badajoz.