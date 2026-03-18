Obituario
Fallece Antonio Tena, presidente del comedor San Vicente de Paúl de Badajoz, tras luchar contra una larga enfermedad
Su funeral será este jueves a las 10.00 horas en Barbaño
Antonio Tena Barragán, presidente del comedor social San Vicente de Paúl de Badajoz, ha fallecido en Badajoz después de luchar contra una larga enfermedad.
Este hombre fue la cabeza visible de la Asociación de Caridad de San Vicente de Paúl en Badajoz durante los últimos años de actividad. Durante este tiempo, Tena se encargó de luchar porque la gente más vulnerable tuvieran unas condiciones de vida más dignas.
Este policía retirado tomó las riendas de la portavocía de esta entidad y, posteriormente, fue su presidente. Era muy común verle reclamando ayuda a colectivos, entidades públicas y empresas que fueran a redundar en los alimentos que disponían en sus instalaciones y con los que a lo largo de los años han dado sustento a cientos de personas.
Una dedicación muy intensa
En los últimos años, la dedicación que han tenido los miembros de este comedor social ha sido más intensa por el incremento de usuarios que acuden a diario a comer en su centro ubicado en la calle San Pedro de Alcántara. En la actualidad, atienden en torno a 75 personas cada día. Muchos son personas sin hogar y otros que tienen una situación económica complicada.
El incremento en los precios ha hecho que muchos de los colaboradores del comedor hayan mermado sus donaciones y, por tanto, han tenido que reclamar ayuda a otras empresas y supermercados.
La capilla ardiente se ha instalado en el tanatorio Puente Real de Badajoz y el sepelio se celebrará mañana, jueves día 19 de marzo, a las 10.00 horas en Barbaño.
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