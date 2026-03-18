La Fundación CB de Badajoz proyecta el cortometraje 'Niaga Evil' de José Luis Orta Enciso

El edificio Montesinos de la Fundación CB proyectará la tarde de este miércoles, de 18.30 a 19.00 horas, el cortometraje cinematográfico 'Niaga Evil', de José Luis Orta Enciso.

El documental de veinte minutos aproximadamente invita a reflexionar sobre la vida y las segundas oportunidades en un contexto de ciencia ficción interdimensional, siendo considerado una revolución en el mundo del cine español, y del género de ciencia ficción.‌

La historia trata sobre una organización interdimensional que recluta a personas para concienciarlas de que los suicidios que han cometido han sido un error para la sociedad, sin embargo, ellos le dan la oportunidad de volver a la vida.

Con una producción y distribución de Serenpia, este cortometraje Spin Off da a conocer al mundo un producto sin estrenar.

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Tras el documental se celebrará un debate para charlar con el público sobre las impresiones del cortometraje.