El grupo musical católico Hakuna agota las entradas para su concierto en Badajoz

Hakuna ofrecerá mañana un concierto en Badajoz. El grupo musical católico, fundado por el sacerdote José Pedro Manglano, surgió tras el viaje para la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, en 2013. Lo que empezó como una experiencia para compartir la fe se ha convertido en los últimos años en un fenómeno de masas gracias a canciones exitosas como 'Sencillamente' o 'Madre de Hakuna'.

Y en la capital pacense no es para menos, ya que el grupo ofrecerá un espectáculo que tendrá lugar en el salón de actos del Seminario San Atón, a las 20.00 horas, cuyas entradas, que se vendían de forma online, se agotaron en cinco horas.

Música, poesía y contemplación

"Cuando nos vamos acercando a la Semana Santa, 'Pasión' es una representación artística que une música, poesía y contemplación, que nos sumerge en la intimidad silenciosa de Jesucristo, en el momento de su condena y muerte", según ha informado la archidiócesis Mérida-Badajoz.

Badajoz será la primera parada de su gira 'Pasión', que después llegará a otras ciudades españolas como Barcelona, Madrid, Granada o Toledo, así como a otros puntos de América Latina, como México, Argentina o Guatemala.

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Asimismo, según ha anunciado la archidiócesis, el grupo participará el próximo miércoles 25 de marzo en un Viacrucis por la Vida en el Monasterio de Santa Ana, en Badajoz, organizado junto a la Delegación episcopal para la Familia y Vida.