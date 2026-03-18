Las obras en el colector del arroyo Rivillas de Badajoz eliminan ya los vertidos y encaran su fase final

Las obras de mejora del colector situado junto al arroyo Rivillas, en Badajoz, han dado un paso decisivo tras la finalización de las actuaciones de emergencia que motivaron la intervención. Según ha informado la empresa Aqualia, encargada de los trabajos tras la activación de un procedimiento urgente por parte del Ayuntamiento, el sistema ya funciona con normalidad y se han eliminado los vertidos de aguas residuales que durante años han generado molestias entre los vecinos de la zona.

La actuación se ha centrado en la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) norte del Rivillas, un punto clave dentro del sistema de saneamiento de la ciudad que venía registrando problemas recurrentes. Los fallos en las bombas y los continuos atascos provocaban episodios de vertidos al entorno, así como la acumulación de aguas residuales que derivaban en intensos malos olores, una situación que había sido denunciada en numerosas ocasiones por los residentes.

Las actuaciones más importantes

Desde Aqualia confirman que la fase de emergencia, cuyo objetivo principal era frenar estos vertidos, ya está completamente terminada. "No se producirán nuevos vertidos", aseguran fuentes de la empresa, que explican que, aunque la obra no está finalizada al cien por cien, el sistema ya ha recuperado su funcionalidad esencial. En estos momentos, los trabajos se centran en el acondicionamiento del terreno y en la ejecución de actuaciones complementarias necesarias para dar por concluido el proyecto en su totalidad.

Entre las intervenciones más relevantes llevadas a cabo destaca la interconexión de los dos colectores principales que confluyen en esta infraestructura. Esta actuación permite optimizar la gestión del caudal y mejorar la eficiencia del sistema, evitando sobrecargas que anteriormente derivaban en fallos. Asimismo, se ha construido una nueva impulsión que incrementa la capacidad de transporte de las aguas residuales, facilitando su correcta conducción hacia las instalaciones de tratamiento.

Fin a los atascos

Otro de los aspectos fundamentales ha sido la modernización de los equipos de la estación. En este sentido, se han instalado nuevos sistemas electromecánicos, se ha renovado la calderería interna y se han sustituido elementos esenciales como las rejillas técnicas y las compuertas. Estas mejoras no solo aumentan la fiabilidad del sistema, sino que también reducen el riesgo de obstrucciones que afectaban directamente al funcionamiento de las bombas.

Precisamente, los atascos eran el origen de la mayoría de los problemas en la EBAR del Rivillas. Cuando las bombas se bloqueaban, el sistema no era capaz de evacuar correctamente las aguas residuales, lo que provocaba su acumulación y, en consecuencia, los vertidos al exterior. Con las nuevas instalaciones y la mejora de la capacidad hidráulica, se espera que estas incidencias desaparezcan o se reduzcan de forma significativa.

Además de evitar los vertidos, otro de los beneficios más destacados de la actuación es la reducción de los malos olores en el entorno del arroyo Rivillas. La acumulación de aguas residuales en la estación generaba un foco constante de olores desagradables que afectaban a la calidad de vida de los vecinos. Con el nuevo sistema en funcionamiento, esta situación debería quedar resuelta.

Una obra con historia

Esta intervención forma parte de un proyecto más amplio impulsado por el Ayuntamiento de Badajoz para poner fin a una problemática histórica en esta zona de la ciudad. La obra, que fue adjudicada inicialmente en 2023, sufrió importantes retrasos debido a la falta de permisos y a la paralización de los trabajos durante meses. Ante esta situación, el consistorio optó por resolver el contrato con la anterior adjudicataria y activar un procedimiento de emergencia para garantizar la reanudación inmediata de las obras.

Fue entonces cuando Aqualia, como concesionaria del servicio municipal de aguas, asumió la ejecución de los trabajos con el objetivo de dar una respuesta rápida a los problemas existentes. La actuación está siendo supervisada por el servicio municipal de Vías y Obras, que ha seguido de cerca la evolución de unos trabajos considerados prioritarios para la ciudad.

Aunque las actuaciones más urgentes ya están completadas, desde la empresa no descartan que puedan ser necesarias nuevas intervenciones en el futuro para culminar definitivamente el proyecto. En cualquier caso, la infraestructura ya cumple con su función principal y ha permitido resolver los problemas más graves que afectaban al sistema.

Con la eliminación de los vertidos y la mejora del funcionamiento de la estación de bombeo, se consigue eliminar una de las quejas vecinales más reincidentes en esta zona de la ciudad y se pone fin a años de incidencias en uno de los puntos más conflictivos del saneamiento en Badajoz.