El PSOE "desmonta" el presupuesto municipal del PP: "más recaudación y menos inversión"

El Grupo Municipal Socialista ha analizado los datos que ofreció en rueda de prensa el equipo de gobierno del PP sobre el presupuesto municipal de 2026 en Badajoz, del que asegura que todavía no se ha facilitado la documentación completa a la oposición, y la conclusión que saca es que no es «un presupuesto de futuro» pues «pierde capacidad y donde más se nota es en la inversión, de forma drástica». El PSOE reprocha al PP que «presume de no subir impuestos, pero recauda más. Habla de inversiones que no están en el presupuesto y mantiene el gasto sin mejorar la ciudad. No hay proyecto. Hay una gestión que se limita a aguantar», advierte la portavoz socialista, Silvia González.

El presupuesto municipal de 2026 asciende a 150,5 millones de euros, 300.000 menos que el de 2025. Según la portavoz del PSOE, «mantener casi la misma cifra no es una buena noticia. Es perder capacidad. Así de simple. A partir de ahí, el discurso empieza a hacer aguas. Y sienta precedente, por primera vez este presupuesto no es ‘histórico’, no es superior al anterior».

3,2 millones más por la tasa de basura

Los socialistas no entienden que el PP insista en que no sube los impuestos, pues «los propios datos apuntan a otra cosa: bajan los ingresos externos, con una menor aportación por IVA de 3,6 millones de euros, mientras aumentan los ingresos directos, con 3,2 millones más por la tasa de basura, que ahora en 2026 se cobra durante todo el año. Es decir, menos recursos que vienen de fuera y más dinero que sale directamente del bolsillo de los vecinos. Y eso no es una interpretación, es un hecho».

Para los socialistas, lo más criticable es la falta de inversión, apenas 900.000 euros, un 0,64%. Recuerda que en 2025 el anexo de inversiones contemplaba más de 16,8 millones de euros, sumando recursos ordinarios y enajenación de patrimonio. La caída es superior al 94%. «No es un ajuste. Es un desplome». Además, los socialistas señalan que buena parte de las inversiones que se anuncian no son nuevas. Son actuaciones que ya aparecían en ejercicios anteriores y que siguen sin ejecutarse. Se arrastran las mismas partidas en 2023, 2024, 2025 y 2026. «No hay renovación de proyectos ni impulso nuevo. Lo que se repite no es la inversión, es el anuncio».

Apunta el PSOE que el PP habla de 12 millones en inversiones que no forman parte del presupuesto ordinario. Proceden de ingresos por ventas de suelo previstas en ejercicios anteriores, que no se llegaron a ejecutar en su momento, y de fondos externos, como los europeos (Edil). «Son recursos positivos para la ciudad, pero no pueden utilizarse para ocultar la escasa capacidad inversora propia del ayuntamiento», lamenta el PSOE, que además se queja de que ninguna de sus propuestas, que defendió en octubre, se ha tenido en cuenta.

En resumen, según el grupo municipal socialista «cuando uno va al presupuesto de verdad, la capacidad inversora propia del ayuntamiento es mínima. Más del 79% del presupuesto se destina a gasto corriente, entre personal y bienes y servicios, y buena parte del incremento responde simplemente a la subida de costes, contratos o salarios. Se gasta más, sí. Pero para mantener lo mismo. Y así es muy difícil avanzar», concluye la portavoz socialista.