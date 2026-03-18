En respuesta a los medios
Quintana no descarta nuevas detenciones por los últimos tiroteos en Badajoz
El delegado de Gobierno en Extremadura ha reconocido que en Badajoz hay una serie de problemas concretos en una determinada familia y que están "preocupados"
El delegado de Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, no descarta que se produzcan nuevas detenciones en relación con los últimos ataques con artefactos incendiarios y disparos que han tenido lugar en viviendas de Badajoz.
Así lo ha señalado, a preguntas de los periodistas, antes del acto de inauguración del proyecto de pasarela peatonal sobre la estación de ferrocarril en Mérida.
En ese sentido, Quintana ha destacado que la Policía Nacional está haciendo "un buen trabajo" y que ya se han producido varias detenciones de personas que han pasado a disposición judicial.
Problemas concretos
Ha reconocido que en Badajoz hay una serie de problemas concretos en una determinada familia y que están "preocupados". Asimismo, ha indicado que ha hablado con el alcalde, Ignacio Gragera, ya que se trata, ha expresado, de "una situación puntual en un momento determinado, pero que puede tener consecuencias graves para la ciudadanía".
De este modo, "están trabajando en ello", ha apuntado Quintana, quien ha remarcado finalmente, que no descarta nuevas detenciones y que hay un dispositivo "importante" trabajando en este punto.
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