Estos son los establecimientos que participan en el I Concurso de Torrijas de Badajoz

El listado de los establecimientos inscritos en el I Concurso de Torrijas 'Ciudad de Badajoz' ya está disponible. Son doce locales lo que participan en el certamen que se celebrará este viernes de 10.00 a 12.00 horas en el edificio de La Galera. El plazo de inscripción se cerró este miércoles y podían participar todos los que ofrecieran en su carta este dulce tan tradicional de la Semana Santa.

La Asociación de Turismo Gastronómico de Badajoz (Atugaba) con la colaboración de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Badajoz puso en marcha esta iniciativa para promocionar este postre típico de estas fechas. Será diez días antes del Viernes de Dolores para dar visibilidad a los productos que se pongan a la venta.

Participantes

El Casino de Badajoz participará en el certamen con la torrija 'Con la miel en los labios'.

La cervecería Sahannas concursará con 'Torrijas al estilo Sahannas'.

El restaurante Vertice 2.0 tendrá su 'Torrija de leche con emulsión de queso de la Serena'.

El Silencio llevará 'La Torrija de Juli'.

El restaurante La Bistrologica se presentará con 'Torrija caramelizada con helado de café'.

El restaurante Lugaris concursará con 'Torrija tradicional en pan brioche'.

La guinda del pastel llevará a La Galera su 'Tentación dorada'

La cafetería Altai participará con 'Recuerdos de antaño'.

La arrocería-restaurante El Blau irá al certamen con 'Torrija Blau con helado de cremosito del Zajar ytierra explosiva'.

El restaurante El Laurel se presentará con 'Santa bendita'.

Donoso Carnicerías tendrá su torrija 'Extrema y dulce'.

Pan Frito Restobar preparará para el concurso 'Un susurro de Extremadura'

Premios

El concurso tendrá tres premios: 500 euros y una placa para el primer clasificado, 300 euros y placa para el segundo y 150 euros y placa para el tercero.

La placa se colocará en la fachada del local. Aunque, Manuel Corbacho aclaró que se va a dar difusión a todas las torrijas. "La finalidad del concurso es que los establecimientos sean visitados".

El concurso tendrá cuatro jurados. Uno de ellos es el conocido repostero Jose Ignacio de Casa Fuentes y también han aceptado los hermanos Golimbeo, dos pasteleros de Los Santos de Maimona, que han quedado campeones de España de la mejor pasta de té. "Tenerlos de jurado en nuestro concurso para nosotros es un gran lujo".

Se valorará la calidad de la elaboración (20 puntos), la presentación (20 puntos), el uso de productos extremeños (10 puntos) y el sabor (40 puntos).

La torrija podrá ser tanto de leche, como de vino o de almíbar.

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El presidente de Atugaba, Manuel Corbacho, explicó en la presentación que, debido a los visitantes que la ciudad recibe en los días de Semana Santa, se busca fomentar la afluencia en los establecimientos con este concurso que invita a probar las torrijas típicas de esta fiesta.