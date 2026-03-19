Más de 700 voces gritan en Badajoz "¡No a la guerra!"

No fue tan multitudinaria como las de 2003, pero se repitió el mismo grito y con la misma fuerza: «¡No a la guerra!». Más de 700 personas han salido esta noche de jueves a la calle en Badajoz para participar en la manifestación convocada por una plataforma ciudadana integrada por una treintena de colectivos con este mismo lema de hace 23 años.

La manifestación partió puntual a las ocho de la tarde desde el bulevar de la avenida de Huelva, ahora en obras, frente a la Delegación del Gobierno, y continuó por Enrique Segura Otaño, la avenida de Europa, Minayo y la calle Obispo para subir a la plaza de España y terminar frente al ayuntamiento.

"La guerra es el fracaso humano"

La lluvia estuvo presente a lo largo de todo el recorrido, pero no desanimó a los participantes. El grito era unánime contra Estados Unidos e Israel, por las masacres de Irán y Palestina. En la cabecera, una pancarta: «Contra el imperialismo. No a la guerra» y otras más que se repartían entre los participantes, en las que se podían leer mensajes como «OTAN no, bases fuera», «Las juventudes estamos con Palestina», «La guerra es el fracaso humano» y «Con Trump y Netanyahu, el mundo al carajo». A lo largo de todo el recorrido el grito «¡No a la guerra!» se repitió sin cesar, intercalado por otras rimas espontáneas: «Menos tanques y más hospitales», «Donald Trump genocida mundial» y «Boicot, boicot a Israel».

De la convocatoria formaban parte, entre otros colectivos, el sindicato 25 de Marzo, Ecologistas en Acción, Inquilinos de Badajoz, Podemos, Izquierda Unida, Plataforma de Pensionistas y CNT. «Nuestro mensaje es en favor de la paz y contra la guerra, que consideramos que es injusta por la cantidad de gente inocente que sufre, e injustas por el objetivo a las que responden: si algo hay que reconocer a Trump es que está actuando de una forma mucho más descarada que nunca, ya no guarda formalidades», según el portavoz de la protesta, Carlos Sagüillo.

Federico Gerona estuvo en todo el recorrido, «para protestar contra la guerra y pedir respeto a los pueblos». En su opinión, que los ciudadanos se movilicen «es la única manera de poder torcer el brazo a los poderosos». También acudió Sandra, «porque quiero un mundo más justo y pacífico y que los hijos de las mujeres de Irán y de Palestina puedan vivir exactamente igual que mis hijos». María Jesús Almeida no dudó en participar en la manifestación «porque es una guerra ilícita, sin sentido y que no sé a quién beneficia, no lo sé, y yo no estoy dispuesta a dejarlo pasar sin decir en voz alta ¡no a la guerra!».