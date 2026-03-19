Apamex responde a la Asociación Cívica de Badajoz por su rechazo al ascensor de la Alcazaba

"Las leyes están para leerlas enteras y cumplirlas de forma íntegra". Así ha respondido Apamex a la Asociación Cívica de Badajoz tras su rechazo ante la propuesta de instalar un ascensor en la Alcazaba, aludiendo a que se trataba de una "vulneración de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura", en concreto sobre su artículo 33.

A través de un comunicado de prensa, la asociación ha contestado a la Cívica, y ha expuesto que, a tenor de que "alude a velar" por el cumplimiento de esta legislación, "recordar que las leyes hay que leerlas y hacerlas cumplir de forma íntegra", al tiempo que ha señalado que antes del citado artículo 33 se encuentra el 32, en el que se recoge que en los proyectos declarados Bien de Interés Cultural destinados a un uso público, "se tendrá en cuenta la accesibilidad de los mismos, y se habilitarán las ayudas técnicas necesarias".

Asimismo, destaca que la ley 8/1997 se encuentra derogada y sustituida por la Ley 11/2014 de Accesibilidad Universal de Extremadura, la cual incluye también que en el caso de intervenciones en edificios protegidos "se aplicarán las adaptaciones precisas para garantizar la accesibilidad, sin perjuicio de la necesaria preservación de los valores objeto de protección".

Ni se modifica ni se destruye

Por otro lado, Apamex insiste en que en ningún momento plantea la reconstrucción de la torre ni que se realice una adición mimética que "falsee" su identidad histórica, sino que propone "la instalación del ascensor en la ubicación donde se encontraba la antigua torre con objeto de precisamente no alterar las características volumétricas y espaciales definidoras del inmueble". "Ni se crea, ni se modifica ni se destruye nada de lo existente", remarca.

En esta línea, asegura que, siguiendo su tónica general propone una solución de accesibilidad, en ningún momento ha planteado el uso de ningún material, "únicamente se ha presentado un boceto con la posible ubicación buscando promover el diálogo con las administraciones competentes y la ciudadanía para consensuar la mejor solución técnica y urbanística". Además, señala que "evidentemente nadie ha planteado hacer nada sin tener todas las autorizaciones legales necesarias".

Asimismo, Apamex ha defendido de nuevo su proyecto, en el que se plantea la ubicación de un ascensor colocado y apoyado en el adarve de la muralla, no "adosado", "por considerar que estos momentos puede ser la solución más económica y fácilmente reversible a su estado original, ya que una vez llegado con el ascensor al nivel del adarve existe un itinerario accesible hasta los diferentes servicios públicos que se ubican dentro del recinto de la Alcazaba". Una propuesta que, según ha recordado, busca como fin último "no solo subir a la alcazaba para su contemplación, que también es un fin muy loable, sino de dotar de accesos accesibles para todos los ciudadanos a servicios públicos que están obligados a serlos".

Otras ciudades como Lugo o Ávila

"No desestimamos tampoco la subida al adarve como recorrido turístico", ha subrayado la asociación, para lo que ha expuesto como ejemplo a ciudades como Lugo o Ávila, muralla declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, han instalado ascensores en sus murallas "únicamente para realizar un recorrido turístico por el adarve de las mismas, sin buscar una segunda función".

Por otra parte, Apamex también ha respondido a quienes rechazan esta propuesta porque "se puede acceder en estos momentos en vehículos o de forma peatonal desde la puerta de carros". En ese sentido, ha remarcado que "es preciso ir planteando un nuevo acceso alternativo", ya que el proyecto del futuro "aparcamiento disuasorio en Circunvalación de Badajoz" recoge que "se podría eliminar el aparcamiento existente en la Alcazaba de forma que se pueda poner en valor el monumento más importante de la ciudad". La asociación muestra su apoyo a este proyecto, "es por ello que planteamos este acceso alternativo".

Además, argumenta, si se suprime el aparcamiento interior y se mantiene solo el acceso peatonal por la puerta de carros, ese recorrido tendría que adaptarse a la normativa de accesibilidad. Actualmente supera los 200 metros en pendiente y, en algunos tramos, rebasa el 13%, por encima de lo permitido. Por eso, Apamex considera que habilitar un itinerario similar al existente entre la puerta del Capitel y la Facultad de Comunicación sería "mucho más costoso y lento que la solución planteada".

Es por ello que la asociación propone este ascensor para que, cuando se actúe sobre ese lienzo de muralla, el único pendiente de rehabilitación, se aproveche la obra para incluir esta mejora, reducir costes e integrarla en el proyecto.

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Finalmente, Apamex aclara esta es una "posible ubicación de un ascensor para resolver los problemas de accesibilidad existentes", y quedan completamente abiertos para estudiar cualquier otra propuesta "que permita el acceso libre y autónomo al recinto de la alcazaba".