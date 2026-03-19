El campus universitario de Badajoz estrena su primer Punto Violeta

La lucha contra la violencia de género gana un nuevo espacio en la ciudad. La Universidad de Extremadura ha inaugurado este jueves su primer Punto Violeta en la Oficina de Igualdad del campus de Badajoz, en un acto en el que también se ha firmado la declaración de intenciones entre la Delegación del Gobierno en Extremadura y la institución académica para impulsar una red de Puntos Violeta en los cuatro campus universitarios.

El acto ha contado con la participación del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, y del rector de la Universidad de Extremadura, Pedro María Fernández, además de la directora de Igualdad, Belén Suárez, y del responsable de la Oficina de Coordinación de Violencia de Género, Antonio Manuel Caracol.

Un espacio de referencia en la universidad

El nuevo recurso se ubica en la propia Unidad de Igualdad de la Universidad, detrás del edificio de Ciencias Químicas, y nace con el objetivo de ofrecer acompañamiento, orientación e información a cualquier persona de la comunidad universitaria que pueda encontrarse ante una situación de acoso, violencia o desigualdad por razón de sexo o género.

El rector ha agradecido la implicación de la Delegación del Gobierno y ha subrayado el papel que deben asumir las instituciones públicas en la defensa de la igualdad y la diversidad. "Las instituciones públicas, entre ellas la Universidad de Extremadura, no solo somos centros formativos o de generación de conocimiento, sino que tenemos una vocación y una responsabilidad de conseguir que sea una institución igualitaria y que no quede nadie fuera", ha señalado.

Fernández ha destacado además que la firma del acuerdo supone un paso relevante para consolidar esta línea de trabajo. "Para nosotros es un auténtico orgullo y un placer firmar este acuerdo de colaboración con la Delegación del Gobierno", ha afirmado.

La previsión de la UEx es continuar con la implantación de nuevos puntos en el resto de campus e incluso ampliar su presencia dentro de cada uno de ellos. Para ello será necesario que las personas responsables reciban la formación específica necesaria para atender adecuadamente cada caso.

Formación y colaboración institucional

Durante su intervención, Quintana ha defendido que la universidad es un espacio clave para avanzar en igualdad y para formar a los futuros profesionales que tendrán que combatir la violencia de género. "La universidad era clave en la instalación de este Punto Violeta, puesto que en la universidad está todo el futuro de aquellos profesionales que van a trabajar para erradicar la violencia de género", ha indicado.

"La violencia de género es un problema de todos y principalmente tenemos que combatirlo con la colaboración de las instituciones", ha añadido, y ha recordado el impacto de la violencia de género en Extremadura durante el último año: "En poco más de un año hemos tenido cinco casos de muertes por violencia de género", ha lamentado. También ha advertido de que ninguno de esos casos estaba dentro del sistema VioGén, una circunstancia que, a su juicio, refuerza la necesidad de implicar a los entornos cercanos de las víctimas. "Es imprescindible la colaboración de los entornos de la víctima", ha remarcado.

El delegado ha explicado que la puesta en marcha de estos espacios implica que haya profesionales formados para atender, informar y derivar cada situación a los recursos disponibles. En Badajoz ya funcionan cuatro Puntos Violeta permanentes, donde se ofrece información y desde los que se canaliza la atención hacia los servicios necesarios en la región.

La firma del convenio, hoy, en el rectorado de la UEx. / Andrés Rodríguez

Desde la Universidad de Extremadura se ha precisado que este recurso no está pensado solo para estudiantes, sino también para el personal técnico y de administración, así como para el personal docente e investigador. La finalidad es que toda la comunidad universitaria sepa que cuenta con un lugar al que acudir para recibir apoyo, orientación y acompañamiento, incluso antes de dar el paso de presentar una denuncia.

Premios al talento investigador en igualdad de género

La Universidad de Extremadura ha celebrado además este jueves la VI edición de los Premios al Mejor Trabajo Fin de Estudios en Materia de Igualdad de Género, en la que ha puesto en valor el talento, el esfuerzo y el compromiso del alumnado con la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

La entrega de estos premios de la UEx que premian el talento investigador en igualdad de género se ha celebrado en el Rectorado del campus de Badajoz y ha reunido a representantes institucionales, comunidad universitaria y entidades colaboradoras en torno a la defensa de la igualdad como eje del conocimiento.

El acto ha estado presidido por el rector de la Universidad de Extremadura, Pedro M. Fernández Salguero; la diputada del Área de Igualdad de la Diputación de Badajoz, Lourdes Linares Matito, y la directora de la Oficina para la Igualdad de la UEx, Belén Suárez Lantarón.

Categorías

En la categoría de Mejor Trabajo Fin de Grado, el primer premio ha sido para Lucía González Buenadicha, por el trabajo 'Programa de prevención e intervención sintomatológica de violencia de género en mujeres con discapacidad'.

Los accésits han recaído en Ana Isabel Carmonet Gallardo, por 'La marca de género en el diccionario', y en Ana Gallego Cerezo, por 'Análisis teórico de las masculinidades alternativas y su relación con la prevención de la violencia de género'. Además, el jurado ha concedido una mención especial a Lucía Carmona García por su trabajo sobre liderazgo transformacional en mujeres del tercer sector.

En la categoría de Mejor Trabajo Fin de Máster, el premio ha sido para Carmen Risco Lucas, por 'La concepción de la pornografía entre estudiantado universitario: una aproximación cualitativa', mientras que el accésit ha sido otorgado a Marta Hernández Castro por su estudio sobre la representación de la figura femenina en museos de Badajoz.

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Entrega de los Premios al Mejor Trabajo Fin de Estudios en Materia de Igualdad de Género. / Cedida

Por último, el premio a la Mejor Tesis Doctoral ha sido para Clara Gallego Sosa, por su investigación sobre 'El papel de la diversidad de género del consejo de administración en el desempeño sostenible de las empresas en el contexto de la agenda 2030'.