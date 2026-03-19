Patrimonio
Continúa la polémica por la propuesta sobre el ascensor de la Alcazaba: "Es un disparate"
Fondenex ha mostrado su rechazo ante la proposición impulsada por Apamex
Continúa la polémica por la propuesta de Adenex sobre la instalación de un ascensor en La Alcazaba. Fondenex ha expresado su "estupor" ante esta proposición, la cual, ha asegurado, vulneraría claramente la Ley 2/1999 de Protección del Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura.
La organización se une así a la oposición que presentó ayer la Asociación Civica de Badajoz, quien consideró la propuesta una "agresión directa al patrimonio histórico de la ciudad". De la misma forma, Fondenex ha indicado que, aunque ignora bajo qué directrices técnicas, históricas y legales se ha realizado esta idea, por lo que se aprecia en la imagen publicada del resultado final, "es una agresión a las soberbias murallas de la alcazaba". "Solo observar el croquis dado a conocer produce un impacto visual severo sobre el monumento, declarado Bien de Interés Cultural", ha señalado.
En este sentido, Fondenex considera "un disparate" levantar un ascensor encima de una de las torres albarranas y advierte de que la infraestructura dificultaría además la contemplación de los muros de la alcazaba. Por ello, espera que la Consejería de Cultura no autorice el proyecto "bajo ningún concepto".
Siempre que no cause deterioro
Asimismo, la asociación ha querido matizar que está de acuerdo en mejorar la accesibilidad de los monumentos, pero "siempre que no se cause deterioro a los mismos o un impacto visual inadmisible". "Visitar el castillo de Monfragüe y gozar de la vista de la umbría de Las Corchuelas y del Salto del Gitano es una experiencia inolvidable, pero a nadie se le ocurre poner un elevador o unas escaleras mecánicas", ha comparado.
Por tanto, ha informado también de que ya se ha dirigido a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura para solicitar información detallada sobre el proyecto. Asimismo, ha anunciado que se opondrá a su desarrollo en todas las instancias administrativas y judiciales que resulten competentes.
"Cualquiera que conozca el recinto de la alcazaba de Badajoz sabe que es plenamente accesible en vehículo. No es preciso un nuevo acceso alternativo que va contra la integridad del monumento", ha aseverado. Además, ha indicado, el coste del elevador, que "podría llegar a los 300.000 euros", cuando los organismos oficiales podrían emplearlo en labores de rehabilitación de las murallas.
- El ayuntamiento volverá a instalar una gran carpa para celebrar la X Fiesta de la Primavera de Monesterio
- Fundación CB apoya económicamente la continuidad de la Residencia Hogar Lisardo Sánchez
- Nuevo tiroteo contra una vivienda del Cerro de Reyes de Badajoz
- La avenida de Huelva de Badajoz tendrá el bulevar y las aceras de calçadinha portuguesa y las calzadas de asfalto
- Nuevos ataques con fuego a viviendas del Cerro de Reyes y San Roque, en Badajoz
- El Circo Encantado supera el mal trago en Badajoz y logra el respaldo del público en su estreno
- El Faro de Badajoz incorpora esta nueva tienda de juguetes y decoración
- La Guardia Civil analiza una prenda íntima y un mechón de pelo que guardaban los asesinos de Francisca Cadenas