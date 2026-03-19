El delegado del Gobierno admite que los ataques a viviendas de Badajoz son un caso "complejo" y con poca colaboración

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha reconocido este jueves que la investigación por los ataques con artefactos incendiarios y disparos contra varias viviendas de Badajoz se enfrenta a especiales dificultades. A preguntas de los periodistas, ha explicado que se trata de un asunto "complejo" por el carácter interno del conflicto y por la escasa colaboración que, según ha dicho, están encontrando los investigadores entre las partes implicadas.

Quintana ha señalado que la Policía Nacional, en coordinación con la Policía Local de Badajoz, mantiene en marcha un dispositivo específico para tratar de frenar los episodios violentos registrados en los barrios de Cerro de Reyes y San Roque, donde se concentran las viviendas afectadas. Según ha indicado, ese operativo se desarrolla de forma permanente y cuenta incluso con agentes no uniformados.

El delegado ha insistido en que las pesquisas continúan activas y en que no se descartan nuevas detenciones. "Vamos a seguir trabajando", ha afirmado, antes de subrayar que ya se han producido varios arrestos y que podrían producirse más en función de cómo avance la investigación. "Seguramente va a haber algunas más y pasarán a disposición judicial en su momento", ha añadido.

Tres detenciones

Hasta la fecha han sido detenidas tres personas por su presunta vinculación con estos hechos, un hombre de 25 años, otro de 48 y una mujer de 39. Los dos varones ya han pasado a disposición judicial y han quedado en libertad con cargos.

Quintana ha admitido además su "preocupación" por una sucesión de incidentes que, durante las últimas semanas, ha elevado la tensión entre dos grupos familiares de la ciudad. En ese contexto, ha explicado que el trabajo policial resulta especialmente complicado porque se trata de "conflictos muy internos". Pese a ello, ha querido trasladar un mensaje de continuidad en la actuación policial y ha remarcado que el despliegue de vigilancia sigue activo en ambas zonas para prevenir nuevos episodios.

En relación con posibles nuevos ataques, el delegado ha apuntado que no tiene constancia, en principio, de que se hayan registrado más incidentes aparte del ocurrido el pasado martes por la noche, cuando se produjeron nuevos disparos en Cerro de Reyes en torno a las 20.00 horas.

José Luis Quintana ha realizado estas declaraciones esta mañana tras participar, junto al rector de la Universidad de Extremadura, Pedro María Fernández, en la inauguración de un Punto Violeta en la Oficina de Igualdad del campus de Badajoz.