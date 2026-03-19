La figura de Alfonso IX ya preside la plaza de San José como nuevo símbolo histórico de Badajoz

Badajoz ha incorporado desde este 19 de marzo un nuevo símbolo a su paisaje urbano y a su memoria colectiva. La ciudad ha inaugurado en la plaza de San José la estatua de Alfonso IX, en un acto celebrado con motivo del Día de Badajoz y marcado por el peso institucional, el carácter cívico y la reivindicación de la historia local como elemento de identidad.

La ceremonia ha reunido a numerosas autoridades civiles y militares, a miembros de la corporación municipal, al presidente de la Asamblea de Extremadura, Juan Antonio Naharro, al secretario general del PP extremeño, Abel Bautista, al cronista oficial de Badajoz, Alberto González, al escultor de la obra, Estanislao García Olivares, al vicario general de la diócesis, Paco Maya, así como a representantes de asociaciones históricas, culturales y cívicas de la ciudad y a 45 escolares de sexto de Primaria del CEIP Enrique Iglesias.

La inauguración ha servido para subrayar el vínculo entre Alfonso IX y la historia de Badajoz. La concejala de Patrimonio, Ana Casañas, ha defendido que la escultura trasciende su dimensión artística y se convierte en una afirmación pública de la memoria de la ciudad. "La escultura que hoy inauguramos no es únicamente una manifestación artística. Es sobre todo un ejercicio de memoria colectiva", ha señalado durante su intervención.

Historia, identidad y legado

Casañas ha destacado que el monumento reconoce el legado de un monarca "cuya memoria permanece unida para siempre al origen y al destino" de Badajoz y ha subrayado que su presencia contribuirá a reforzar el conocimiento del pasado pacense y el sentimiento de pertenencia. "Con su estatua afirmamos la memoria de un tiempo fundacional. Honramos a quien hizo de Badajoz una ciudad de historia, de frontera y de futuro", ha afirmado.

En su discurso, la edil ha recordado el papel de Alfonso IX no solo en el ámbito militar, sino también en el institucional y legislativo, con referencia expresa a las Cortes de León de 1188. Además, ha situado en la fecha del 19 de marzo de 1230 la culminación de la conquista de Badajoz y el otorgamiento de su rango de realengo, un reconocimiento que permitió a la ciudad acceder a privilegios de autogobierno, mercados, ferias y un amplio territorio, factores decisivos para su desarrollo posterior.

Las autoridades posan junto a la estatua de Alfonso IX. / Andrés Rodríguez

La responsable municipal ha incidido en que el legado del monarca sigue presente como símbolo de identidad, convivencia y progreso, y ha puesto en valor la elección de la plaza de San José, junto a la plaza Alta y las Casas Consistoriales, como enclave para una figura llamada a dialogar con el corazón histórico de la ciudad.

Una obra pensada para perdurar

El escultor extremeño Estanislao García Olivares ha reconocido la carga simbólica y la responsabilidad que ha supuesto levantar una escultura largamente esperada. Ha explicado que la materialización del proyecto responde a una aspiración compartida durante décadas por personas y colectivos que reclamaban un reconocimiento a lo que definió como el "segundo gran hito fundacional" de Badajoz.

La intervención del escultor de la obra, Estanislao García. / Andrés Rodríguez

"Esta es una escultura que lleva décadas tratando de que se materialice", ha asegurado, antes de agradecer al ayuntamiento y al alcalde Ignacio Gragera haber asumido el impulso definitivo de la obra. "Esto es para toda la vida, es para siempre", ha dicho, al tiempo que ha expresado su deseo de haber acertado con una pieza llamada a concitar un amplio reconocimiento ciudadano.

La estatua presenta una imagen de gran potencia expresiva, con proporciones ligeramente superiores al natural, fundida en bronce y asentada sobre un pedestal de piedra. La pieza busca proyectar solemnidad y permanencia en un lugar de especial valor patrimonial dentro del casco histórico pacense.

Un símbolo

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha enmarcado la inauguración como una "deuda pendiente" de la ciudad con su propia historia y con las asociaciones que durante años han defendido este reconocimiento. Ha recordado que la estatua fue instalada en diciembre, aunque su inauguración tuvo que aplazarse por la convocatoria electoral.

"Era un debe de la ciudad con la figura de Alfonso IX, un debe con la historia de la ciudad", ha manifestado. En su intervención, ha definido al monarca como una figura crucial para entender el Badajoz actual y ha insistido en la necesidad de visibilizar los símbolos que ayudan a fortalecer el sentido de pertenencia y el conocimiento del pasado.

El alcalde la ciudad, Ignacio Gragera, durante un encuentro con los medios en el Día de Badajoz. / Andrés Rodríguez

Gragera ha señalado que la ciudad está inmersa en un proceso de recuperación y reafirmación de sus referentes históricos, en el que se enmarcan tanto la restauración de la bandera como la incorporación de esta nueva imagen de Alfonso IX. "Lo que pretendemos es que haya un mayor y un mejor conocimiento de la ciudad", ha afirmado.

Tras la inauguración de la estatua, la jornada ha continuado en la plaza Alta con el acto institucional de izado de la bandera, en el que han participado estudiantes del colegio Enrique Iglesias dentro de la iniciativa educativa de la Gran Orden de la Defensa de Badajoz, impulsada por el ayuntamiento en colaboración con la Asociación Amigos de Badajoz y diversos centros escolares.

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Acto institucional en la plaza Alta con motivo del V Día de Badajoz. / Andrés Rodríguez

La presencia de los alumnos ha reforzado precisamente una de las ideas centrales de la jornada, la de recordar lo que fue Badajoz para entender lo que es hoy.