La guía cofrade y monumental de la Semana Santa de Badajoz se repartirá por primera vez en los hoteles de la ciudad

La guía cofrade y monumental de la Semana Santa de Badajoz regresa un año más y lo hace con novedades. Desde que en 2020 se editara la primera edición hasta ahora este recurso ha ido evolucionando hasta llegar a la actual que se distribuirá directamente en distintos puntos de atención turística y en los hoteles pacenses que busca que el visitante "tenga un reflejo de lo que es el Badajoz actual en el mundo de la Semana Santa" desde el mismo momento en que llega.

Así lo explica el responsable de la publicación, Juan Carlos García, quien subraya que el objetivo es claro: "Acercamos la guía al punto en el que duermen los visitantes". De esta forma, añade que cuando "una persona llega, a veces está perdida y se les hace más sencillo", ya tiene en el mostrador una guía con plano, calles y todo lo más importante que puede ver durante esa semana.

Una fiesta que trasciende lo religioso

Durante la presentación, celebrada en la sala de prensa de la Diputación de Badajoz en la mañana de este jueves, el diputado de Cultura, Ricardo Cabezas, ha puesto el acento en la dimensión global de la Semana Santa pacense. "Para los que somos pacenses y tenemos ese sentimiento religioso es muy importante, pero también trasciende de lo religioso", ha afirmado.

Además, ha defendido que incluso quienes no profesan la fe "pueden ver un evento cultural arraigado a nuestras tradiciones y disfrutarlo desde otra perspectiva". Una visión que refuerza el carácter de una celebración que, recuerda, es fruto de "muchísimos años de trabajo" de hermandades, instituciones y ciudadanía.

Cabezas también destacó el compromiso institucional: "Esta guía supone un referente imprescindible no solo para los de Badajoz, sino para toda la provincia y para los turistas". La guía cuenta con el respaldo de la institución provincial y es la propia imprenta de la diputación quien la edita.

Más ejemplares, más alcance

Una de las grandes novedades de esta edición es el incremento de la tirada, que pasa de 3.000 a 5.000 ejemplares. La distribución comenzará el próximo domingo con motivo del pregón del costalero, que se celebrará en el Teatro López de Ayala a las 12.00 horas, y se extenderá por distintos puntos estratégicos, incluyendo espacios culturales y turísticos clave de la ciudad.

De este modo, estarán en las oficinas de turismo, en Hospital Centro Vivo, en el Museo Luis de Morales y también tendrán ejemplares las hermandades y cofradías de Badajoz.

Como es habitual, el artífice de la portada de este recurso es Ricardo Kantowitz, el restaurador, imaginero y diseñador, que firma una obra llamada 'Del sacrificio a la esperanza'.

Portada de la guía cofrade y monumental de la Semana Santa de Badajoz 2026. / La Crónica

Una guía "más actual, más legible y más útil"

La publicación llega este año con importantes mejoras. "Queríamos refrescarla y hacerla más moderna", ha explicado Juan Carlos García. "Hemos reducido textos sin quitar contenido, aumentado la letra y ajustado colores y maquetación para hacerla mucho más agradable".

Además, incorpora nuevas secciones como una reseña sobre iglesias y conventos, contenidos sobre la Cuaresma y una apuesta decidida por mostrar "el Badajoz actual". En este sentido, han renovado las imágenes que se mostraban de los monumentos y de los recursos turísticos por un motivo: "No queremos quedarnos solo en lo antiguo, queremos enseñar una ciudad moderna, cultural y atractiva", ha detallado su responsable.

Otro de los puntos que han implementado va encaminada a hacer "más fácil la lectura" haciendo la letra un poco más grande. Durante los últimos meses se ha trabajado en la síntesis de los textos para poder ampliar el tamaño de los textos.

También sobresale el protagonismo del patrimonio monumental con la incorporación de nuevas fotografías. "Queremos que quien venga de fuera encuentre en esta pequeña guía lo más importante que presenta la ciudad", explican.

Una obra colectiva con sello cofrade

Desde la Asociación de Costaleros y Capataces San José, su vicesecretario, Carlos Javier Correa, ha definido la guía como "una obra maestra" y "un gran resumen de toda nuestra Semana Santa". Asimismo, ha asegurado que "Badajoz es cofrade y necesita algo como lo que tenemos hoy en nuestras manos".

Correa también ha agradecido el trabajo de todos los implicados y reiterando el compromiso de seguir impulsando la publicación a lo largo de los próximos años y haciendo que llegue cada año a más público.

Con esta nueva estrategia de distribución en hoteles, Badajoz busca consolidar su Semana Santa como uno de sus grandes motores turísticos. Un paso más para que, como ha concluido el propio Juan Carlos García, "el que venga de fuera tenga lo más importante y el pacense aprenda a conocer mejor su ciudad".