Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Concurso de carnavalVillar del ReyJosé Domingo BuenoCarnaval de Badajoz
instagram

Actualidad

Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 19 de marzo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

El condenado, en la Audiencia de Badajoz.

El condenado, en la Audiencia de Badajoz. / LA CRÓNICA

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Condenado dos veces en tres meses por dedicarse al 'telecoca' en Badajoz

El tribunal, tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, le impone 2 años y 9 meses de prisión

El Perpetuo Socorro y el Materno Infantil contarán con una modernización energética integral y una renovación de sus instalaciones

El Grupo Negratín y Citanias han sido las empresas adjudicatarias de la licitación, que cuenta con una inversión de más de 11 millones de euros

La Orquesta de Extremadura ofrece hoy un concierto de cámara en el palacio de congresos de Badajoz

Será interpretado por el quinteto viento con piano

El PSOE "desmonta" el presupuesto municipal del PP: "más recaudación y menos inversión"

El grupo socialista critica que solo dedica el 0,64% a inversiones reales, un 94% menos que en 2025, «se inflan cifras con recursos ajenos» y se repiten desde 2023

Noticias relacionadas

Los colegios de Badajoz abren sus puertas para conseguir nuevos alumnos de cara al próximo curso

La caída de la natalidad ha generado aulas vacías, por lo que los centros educativos compiten para presentarse ante los padres como la mejor opción para sus hijos

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents