Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 19 de marzo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

El tribunal, tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, le impone 2 años y 9 meses de prisión

El Grupo Negratín y Citanias han sido las empresas adjudicatarias de la licitación, que cuenta con una inversión de más de 11 millones de euros

Será interpretado por el quinteto viento con piano

El grupo socialista critica que solo dedica el 0,64% a inversiones reales, un 94% menos que en 2025, «se inflan cifras con recursos ajenos» y se repiten desde 2023

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La caída de la natalidad ha generado aulas vacías, por lo que los centros educativos compiten para presentarse ante los padres como la mejor opción para sus hijos