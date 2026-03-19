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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 19 de marzo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Condenado dos veces en tres meses por dedicarse al 'telecoca' en Badajoz
El tribunal, tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, le impone 2 años y 9 meses de prisión
El Perpetuo Socorro y el Materno Infantil contarán con una modernización energética integral y una renovación de sus instalaciones
El Grupo Negratín y Citanias han sido las empresas adjudicatarias de la licitación, que cuenta con una inversión de más de 11 millones de euros
La Orquesta de Extremadura ofrece hoy un concierto de cámara en el palacio de congresos de Badajoz
Será interpretado por el quinteto viento con piano
El PSOE "desmonta" el presupuesto municipal del PP: "más recaudación y menos inversión"
El grupo socialista critica que solo dedica el 0,64% a inversiones reales, un 94% menos que en 2025, «se inflan cifras con recursos ajenos» y se repiten desde 2023
Los colegios de Badajoz abren sus puertas para conseguir nuevos alumnos de cara al próximo curso
La caída de la natalidad ha generado aulas vacías, por lo que los centros educativos compiten para presentarse ante los padres como la mejor opción para sus hijos
- Fundación CB apoya económicamente la continuidad de la Residencia Hogar Lisardo Sánchez
- Nuevo tiroteo contra una vivienda del Cerro de Reyes de Badajoz
- La avenida de Huelva de Badajoz tendrá el bulevar y las aceras de calçadinha portuguesa y las calzadas de asfalto
- Nuevos ataques con fuego a viviendas del Cerro de Reyes y San Roque, en Badajoz
- El Circo Encantado supera el mal trago en Badajoz y logra el respaldo del público en su estreno
- El Faro de Badajoz incorpora esta nueva tienda de juguetes y decoración
- La Guardia Civil analiza una prenda íntima y un mechón de pelo que guardaban los asesinos de Francisca Cadenas
- Dos detenidos por los últimos ataques con fuego a viviendas de Badajoz