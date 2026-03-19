Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Concurso de carnavalVillar del ReyJosé Domingo BuenoCarnaval de Badajoz
instagram

Música clásica

La Orquesta de Extremadura ofrece hoy un concierto de cámara en el palacio de congresos de Badajoz

Será interpretado por el quinteto viento con piano

Cartel anunciador del concierto de cámara de la Orquesta de Extremadura en Badajoz.

Cartel anunciador del concierto de cámara de la Orquesta de Extremadura en Badajoz. / La Crónica

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

La Orquesta de Extremadura (OEx) ofrece un concierto de cámara con un quinteto de viento y piano que reúne dos obras destacadas del repertorio clásico internacional.

Los intérpretes que ofrecerán este recital serán José Martí al oboe; José J. Gasulla con el clarinete; Reynold L. Cárdenas con el fagot; Lorena Corma con la trompa y al piano estará Ángel Sanzo. Los cinco interprestarán dos grandes obras del repertorio clásico en un concierto que la propia orquesta define como íntimo.

En el programa contará con el Quinteto para piano y vientos en mi bemol mayor, del compositor Wolfgang Amadeus Mozart y el Quinteto para piano y vientos, op. 16, de Ludwig van Beethoven.

Noticias relacionadas

La apertura de puertas será a las 19.15 y el comienzo del concierto se ha fijado para las 20.00 horas. El precio de las entradas es desde 5 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents