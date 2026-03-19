Música clásica
La Orquesta de Extremadura ofrece hoy un concierto de cámara en el palacio de congresos de Badajoz
Será interpretado por el quinteto viento con piano
La Orquesta de Extremadura (OEx) ofrece un concierto de cámara con un quinteto de viento y piano que reúne dos obras destacadas del repertorio clásico internacional.
Los intérpretes que ofrecerán este recital serán José Martí al oboe; José J. Gasulla con el clarinete; Reynold L. Cárdenas con el fagot; Lorena Corma con la trompa y al piano estará Ángel Sanzo. Los cinco interprestarán dos grandes obras del repertorio clásico en un concierto que la propia orquesta define como íntimo.
En el programa contará con el Quinteto para piano y vientos en mi bemol mayor, del compositor Wolfgang Amadeus Mozart y el Quinteto para piano y vientos, op. 16, de Ludwig van Beethoven.
La apertura de puertas será a las 19.15 y el comienzo del concierto se ha fijado para las 20.00 horas. El precio de las entradas es desde 5 euros.
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