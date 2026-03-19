El periodista Rubén Amón presenta en Badajoz su libro sobre Morante de la Puebla

Fundación CB acogerá este viernes a las 19.00 horas la presentación del libro ‘Morante, punto y aparte’, del periodista Rubén Amón. En él, el escritor narra las razones y sin razones por las que José Antonio Morante, conocido artísticamente como Morante de la Puebla y considerado uno de los mejores toreros de la historia, se ha convertido en un verdadero fenómeno de masas, en ídolo contracultural y en representación artística extrema.

Para el periodista, Morante de la Puebla no es solo un torero. «Es un acontecimiento, una categoría, una religión civil». Para él, se trata de un artista que ha atravesado el tiempo y el toreo hasta convertirse en una figura social, política, estética y cultural de primer orden. La conversión de Morante de la Puebla en fenómeno de masas, en ídolo contracultural, en icono transversal ha coincidido con su temporada más arrebatadora, la de 2025, en la que consiguió notables triunfos, entre los que destacan haber abierto la puerta grande de Las Ventas en dos ocasiones, junio y octubre.

Una forma de entender el arte

De esta forma, Amón ha querido capturar el instante antes de que se disuelva, narrar lo que ha pasado sin que nadie haya sido capaz de explicarlo del todo. Porque, según el autor, el morantismo «no es una moda: es un síntoma, un misterio, una forma de entender el arte, la identidad y la nostalgia».

Así, el resultado es una obra «viva, literaria, crítica y apasionada», que no pretende domesticar a Morante, sino acompañar su enigma. Hay reflexión pero también urgencia informativa. ‘Morante, punto y aparte’ es una «sugestiva y trepidante» mezcla de crónica periodística y de ensayo concienzudo.

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Sobre Rubén Amón

Rubén Amón es periodista y escritor. A lo largo de su carrera ha publicado biografías de personajes relevantes como Plácido Domingo o Jesulín de Ubrique, así como ensayos sobre tauromaquia. Es colaborador habitual en el programa de Onda Cero ‘Más de uno’, El Hormiguero y Espejo Público. También es columnista en El Confidencial.