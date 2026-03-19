Contrato público
El Perpetuo Socorro y el Materno Infantil contarán con una modernización energética integral y una renovación de sus instalaciones
El Grupo Negratín y Citanias han sido las empresas adjudicatarias de la licitación, que cuenta con una inversión de más de 11 millones de euros
El Complejo Hospitalario Perpetuo Socorro-Materno Infantil de Badajoz contará con una modernización energética integral y la renovación completa de sus instalaciones técnicas. La UTE formada por el Grupo Negratín, especializado en soluciones integrales para el sector energético, y Citanias, constructora especializada en edificación, obra civil, retail, instalaciones y mantenimiento ha sido la empresa adjudicataria del contrato impulsado por la Junta de Extremadura a través del Servicio Extremeño de Salud (SES).
Esta actuación, que cuenta con una inversión de 11.756.424,99 euros, permitirá mejorar la eficiencia energética, la fiabilidad del suministro y la capacidad operativa de este Complejo Hospitalario.
El proyecto contempla la reforma de las centrales técnicas mediante la construcción de un nuevo edificio de instalaciones. El contrato incluye la implantación de una central de producción de frío, calor y agua caliente sanitaria, así como la renovación de las instalaciones eléctricas, de gas natural y de gasóleo.
Además, se incorporará un sistema de control y monitorización centralizado que permitirá la gestión integral de las infraestructuras energéticas. En conjunto, la intervención dotará al hospital de una infraestructura técnica "más moderna, eficiente y preparada para responder a las necesidades asistenciales actuales y futuras", según informa la UTE en nota de prensa.
Hasta el último semestre de 2027
Tras una primera fase de planificación técnica, la obra se desarrollará hasta el último semestre de 2027. Durante ese periodo se acometerán tanto la sustitución de equipos como la integración de sistemas de control digitalizados, orientados al mantenimiento predictivo y a la optimización de la operativa diaria.
"Para Negratín, esta adjudicación refuerza nuestra posición en proyectos de alta complejidad técnica y en el ámbito hospitalario", afirma Ángel Noguera, presidente de Negratín, quien afirma que esta modernización "permitirá elevar los estándares de eficiencia y fiabilidad de una infraestructura sanitaria estratégica para Extremadura, alineada con los criterios de sostenibilidad y la optimización de recursos públicos".
Por su parte, Javier Sal Pérez, director general de Citanias, ha indicado que esta actuación supone "la consolidación de su división sanitaria-hospitalaria", al tiempo que ha expresado que, después de sus "exitosas intervenciones" en otros hospitales de España, "nos tocaba Extremadura y a su Servicio de Salud".
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