¿Qué puedes hacer este fin de semana en Badajoz? Música, literatura y preparación de la Semana Santa

La ciudad de Badajoz afronta desde mañana viernes una intensa programación cultural que se prolongará hasta el domingo, con variedad de propuestas que combinan literatura, conciertos y actos tradicionales vinculados a la próxima Semana Santa.

Viernes con gastronomía, literatura y conciertos

La agenda del viernes destaca sin duda por la variedad de propuestas, desde el I Concurso de Torrijas Ciudad de Badajoz en los Jardines de La Galera, de 10.00 a 12.00 horas, hasta la presentación del libro 'Morante, punto y aparte' de Rubén Amón en el Edificio Montesinos a las 19.00 horas de la tarde.

La música volverá a ser protagonista este viernes con varios conciertos. A las 19.15 horas es el concierto de la Orquesta Sinfónica C.S.M.B. en el Palacio de Congresos.

La Iglesia de Santa Catalina acoge la música cofrade de la Agrupación Musical Santísimo Cristo Rey a las 20.30 horas. A la misma hora, en el Cafetín del López de Ayala habrá concierto de Andrés Herrera, conocido como 'Pájaro' y Raúl Fernández.

Cierra la jornada musical con el concierto de Ángel Stanich en la sala OffCultura a las 22.00 horas.

Carnaval y Semana Santa

El sábado estará marcado por el Carnaval y la Semana Santa. El teatro López de Ayala acogerá el pregón oficial de la Semana Santa, uno de los momentos más esperados del calendario cofrade a las 20.00 horas.

Por otra parte, tras el segundo premio obtenido en el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz, la chirigota 'Los Amish del Mono, fuimos a por piononos - La decepción' continúa su 'Tour Rumspringa'.

Regresan a Badajoz con una actuación en el Palacio de Congresos de Badajoz a las 19.00 horas, tras proclamarse ganadores el año pasado con 'Los Calaitas'.

Eventos el domingo

Otra de las citas importantes de la ciudad con la mirada puesta ya en la Semana Santa es el pregón del costalero, que celebra su trigésimo primera edición a las 12.00 horas en el teatro López de Ayala.

Continúa la música el domingo, con el II Festival Afinando en el Palacio de Congresos, que "acogerá cuatro conciertos que prometen ser el broche de oro del festival". Además tenemos un concierto extraordinario de la Semana Santa, 'Acetre Sinfónico' por la Banda Municipal de Música de Badajoz, en el López de Ayala a las 20.00 horas.

La programación se completa con una nueva actuación de música cofrade a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores Cristo Resucitado, en la Iglesia Santa Catalina a lasa 20.30 horas.

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