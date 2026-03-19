Uli Fernández homenajea a Antonio Vega en Anatomía de una ola en Mogambo Café Concierto de Badajoz

Uli Fernández homenajea este jueves a las 22.00 horas al cantautor Antonio Vega. Será en Mogambo Café Concierto de Badajoz bajo el título 'Anatomía de una ola. Tributo a Antonio Vega'.

Se trata del preestreno de un homenaje que el artista pacense realiza Antonio Vega.

Uli canta las canciones del autor de El Sitio de Mi recreo o Chica de ayer desde que aprendió a tocar la guitarra en su adolescencia. Durante su etapa como músico de Badajoz ha interpretado en cientos de ocasiones los temas más recordados de Antonio Vega.

A lo largo de su carrera, Uli Fernández ha participado en muchos homenajes al artista archiconocido y este nuevo espectáculo volverá a rendirle honores.

Estará acompañado por David Carbonell al piano y Paul Cerrado a la guitarra y voces. Según el propio Uli confirma se trata de una ocasión que "tremenda ilusión nos hace" y que realizan con "el máximo respeto que le tenemos a uno de los estandartes de nuestra música".

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Ulises Fernández 'Uli' es una de las voces más reconocidas en la escena musical pacense. Su carrera musical está marcada por proyectos propios y muy unida a las canciones de autor. La entrada a este concierto es libre hasta completar el aforo.