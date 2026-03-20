Música en directo
El artista Ángel Stanich ofrece un concierto dentro de su ‘Gira aún sin nombre’ en Badajoz
El espectáculo tendrá lugar a las 22.00 horas en la sala Off Cultura
El enigmático artista Ángel Stanich y su banda ofrece hoy un concierto dentro de su ‘Gira aún sin nombre’. El espectáculo tendrá lugar a las 22.00 horas en la sala Off Cultura, en la avenida Ricardo Carapeto, 148, en el que el cántabro presentará su último trabajo, ‘Por la hierba’, su cuarto álbum de estudio publicado el pasado 23 de enero tras cinco años dentro de su ‘ermita’.
Y es que si algo caracteriza a Stanich es su hermetismo. El artista mantiene un perfil bajo, bohemio y concentrado en sus canciones. No ofrece entrevistas ni promociona sus trabajos y, sin embargo, sus directos son su mayor fortaleza, capaz de convertir al más escéptico en su fanático.
Referencias musicales
Las referencias musicales en su estilo proceden, sobre todo, de músicos de rock de tradición musical anglosajona como Bob Dylan, Neil Young, Robert Johnson, o algunos españoles como Quique González, Josele Santiago o Fernando Alfaro.
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