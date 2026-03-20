'No basurices tu ropa': Promedio lanza una campaña para fomentar el reciclaje de textiles en la provincia de Badajoz

El Consorcio de Gestión Medioambiental de la Diputación de Badajoz, Promedio, ha puesto en marcha la campaña 'No basurices tu ropa', que tiene como objetivo fomentar el reciclaje de la ropa y el calzado usado a través del contenedor específico para residuos textiles.

Lo que se busca es reducir la presencia de este tipo de materiales en los contenedores gris (resto) o amarillo (envases de plástico, latas y briks) y que se les pueda dar una nueva vida a través de los canales adecuados para alcanzar los objetivos de reciclaje definidos en la Ley 7/2022.

Esta campaña se lanza para complementar el incremento del número de contenedores para residuos textiles que Promedio está distribuyendo en 34 municipios de la provincia. Son 214 los nuevos contenedores que ya se están instalando en sus nuevas ubicaciones y con los que se busca acercar aún más estos puntos de reciclaje a la ciudadanía.

Más contenedores

“En grandes ciudades de España se considera óptimo un ratio de 1.000 vecinos por contenedor. Este proyecto nos permite contar con un contenedor por cada 400 o 500 personas”, afirma el vicepresidente de Promedio, Francisco Buenavista.

Las acciones informativas prevén, por un lado, la difusión de anuncios publicitarios en la televisión autonómica, en radios, en prensa tradicional, en medios digitales y en salas de cine. El eje principal del lema parte de un verbo inventado, ´basurizar´, entendido como la acción de “convertir algo de valor en basura, es decir, en un material inservible y no reciclable”.

“¿Cuándo ´basurizamos´ la ropa? Desde el momento que la mezclamos con otros residuos en casa o que la depositamos en los contenedores equivocados, dificultando o impidiendo su reutilización o reciclaje”.

Apenas un 11% reciclado

En España, según datos de la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER), se generan 890.000 toneladas de residuos textiles al año, unos 19 kilos por persona, de los que se recicla o reutiliza apenas un 11%.

La gran mayoría de estos residuos llega a los ecoparques mezclados dentro de los contenedores grises, dificultando su separación y reciclaje. También existe una presencia muy importante en el contenedor amarillo, destinado exclusivamente para los envases de plástico, latas y briks.

“El textil es el principal impropio que encontramos en el contenedor amarillo. Con un poco de voluntad y un mínimo esfuerzo podemos reducir los errores y reciclar más y mejor. Esto nos permitirá reducir costes que se encuentran al alza, como el tratamiento de los residuos en los ecoparques y los impuestos por los desechos que llegan al vertedero. Es la principal vía para ajustar o contener la tasa que los vecinos y vecinas pagan por la gestión de los residuos domésticos”, asegura Buenavista.

Acciones en la calle y en centros educativos

También se van a llevar a cabo acciones en la calle y en centros educativos para concienciar sobre la problemática de los residuos textiles y la necesidad de cambiar hábitos para ser más sostenibles. “Huir de la moda rápida, buscar prendas de calidad y más duraderas o activar los mecanismos para reutilizar y reciclar, son las principales fórmulas para potenciar la economía circular en este sector”, concluye el vicepresidente del consorcio.

Cartel de la campaña 'No basurices tu ropa'. / LA CRÓNICA

A lo largo del mes de abril se distribuirán folletos e imanes de nevera informativos para recordar los aspectos principales del reciclaje de los residuos textiles. También se entregarán sacas de tela reutilizables para facilitar la separación de la ropa y el calzado usado en los hogares y su traslado posterior al contenedor adecuado.

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Tanto la campaña como el refuerzo de contenedores están cofinanciados por Promedio y la Unión Europea a través del programa Next Generation, dentro los Proyectos Estratégicos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la colaboración de la Junta de Extremadura.