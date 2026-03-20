Detenido en Badajoz por estafar más de 7.000 euros en un establecimiento comercial

La Policía Nacional ha detenido en Badajoz a un hombre por su presunta autoría en un delito continuado de estafa. Los agentes tuvieron conocimiento del hecho el pasado mes de diciembre, cuando un indicativo de Seguridad Ciudadana fue requerido en un establecimiento comercial en la avenida Antonio Nevado, donde observaron a una pareja que trataba de abonar una cuantía menor por un producto, concretamente de 29.99 euros cuando su precio sería de 139.

De esta forma, se procedió a la identificación de estas personas mediante una inspección técnico policial en su vehículo, localizando una impresora de etiquetas en el maletero, dando cuenta al grupo de delitos tecnológicos de la brigada provincial de policía judicial de Badajoz de todo lo acontecido.

Los investigadores llevaron a cabo diferentes gestiones, como la toma de declaración del responsable del establecimiento, testigos y el estudio de las imágenes de video grabación, donde se pudo observar cómo el varón identificado habría accedido al establecimiento hasta en seis ocasiones más en las que adquiría productos modificando el etiquetado con un precio muy inferior al real, alcanzando el valor estafado a 7628 euros en total.

Modus operandi

El 'modus operandi' del detenido era fotografiar los códigos de barra de otros productos con un valor muy inferior para posteriormente ir su vehículo, donde imprimía las etiquetas y regresaba al establecimiento para pegar las mismas encima de las anteriores, pasando por línea de caja abonando unos 70 euros cuando su precio sería más de 900.

Por todo ello los agentes procedieron el pasado 18 de marzo a la localización y posterior detención de la persona investigada, por su presunta autoría de un delito continuado de estafa.

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El detenido es un varón de 22 años de edad, quien fue trasladado a dependencias policiales con el fin de tramitar las diligencias pertinentes, dando cuenta de todo lo investigado a la Autoridad Judicial correspondiente.