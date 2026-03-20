Fútbol | Tercera Federación
El Gévora se agarra a los suyos para encauzar el rumbo
El Santa Amalia visita el Municipal el domingo (18.00) tras vencer al Calamonte
El Gévora necesita encontrarse de nuevo y no hay mejor modo de hacerlo que ante los suyos. El cuadro verdinegro recibe este domingo a las 18.00 en el Municipal de Gévora al Santa Amalia con el objetivo de dejar atrás las dos derrotas consecutivas sufridas y volver a la senda de la victoria para seguir fuera de los puestos de descenso.
El equipo que dirige Martín Fernández sufrió una dura derrota en su visita a Azuaga. Dos errores durante la primera mitad condenaron a los pedáneos, que a pesar de mejorar en el segundo tiempo y de tener varios acercamientos de peligro no llegaron a meter miedo a su rival.
La derrota en Azuaga se suma a la sufrida en Jerez en un partido en el que la moneda volvió a salir cruz para el Gévora. Pese a adelantarse, un inicio de segunda mitad desastroso fue suficiente para que el Jerez lograra remontar el partido y sentenciarlo con el 3-1 final.
Para salir del bache, los verdinegros tendrán que superar a un Santa Amalia que durante la pasada jornada rompió una larga racha negativa de seis derrotas consecutivas. El cuadro amaliense se impuso en su campo al Calamonte, resultado muy favorable para el Gévora, después de remontar el tanto inicial de Sergio Reyes. Los goles de Osorio en el minuto 51 y de Soga en propia meta en el 90’ sirvieron para que el Santa Amalia regresara a la senda de la victoria más de mes y medio después.
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