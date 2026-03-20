Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 20 de marzo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Los agentes están llevando a cabo un registro en una vivienda de la calle Grecia

El suceso se produjo por causas que aún se desconocen

El tribunal cree probado que actuaron de forma concertada entre sí, y con terceras personas que operaban desde Colombia, para introducir 42 kilos de droga, simulando una operación de comercio internacional

La protesta se ha prolongado una hora, bajo la lluvia, desde la avenida de Huelva a la plaza de España

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El espectáculo tendrá lugar a las 22.00 horas en la sala Off Cultura