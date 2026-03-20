Actualidad
Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 20 de marzo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Operación de la Policía Nacional de Badajoz en el Cerro de Reyes por los últimos tiroteos
Los agentes están llevando a cabo un registro en una vivienda de la calle Grecia
Muere un hombre de 42 años tras caer desde varios metros en una nave de Don Benito
El suceso se produjo por causas que aún se desconocen
Tres condenados a 8 años y medio de cárcel por traficar con 'coca' oculta en botes de especias en Badajoz
El tribunal cree probado que actuaron de forma concertada entre sí, y con terceras personas que operaban desde Colombia, para introducir 42 kilos de droga, simulando una operación de comercio internacional
Más de 700 voces gritan en Badajoz "¡No a la guerra!"
La protesta se ha prolongado una hora, bajo la lluvia, desde la avenida de Huelva a la plaza de España
El artista Ángel Stanich ofrece un concierto dentro de su ‘Gira aún sin nombre’ en Badajoz
El espectáculo tendrá lugar a las 22.00 horas en la sala Off Cultura
- El ayuntamiento volverá a instalar una gran carpa para celebrar la X Fiesta de la Primavera de Monesterio
- El Perpetuo Socorro y el Materno Infantil contarán con una modernización energética integral y una renovación de sus instalaciones
- Fundación CB apoya económicamente la continuidad de la Residencia Hogar Lisardo Sánchez
- Nuevo tiroteo contra una vivienda del Cerro de Reyes de Badajoz
- Una jueza de Badajoz se sienta en el banquillo acusada de prevaricación
- El Circo Encantado supera el mal trago en Badajoz y logra el respaldo del público en su estreno
- La avenida de Huelva de Badajoz tendrá el bulevar y las aceras de calçadinha portuguesa y las calzadas de asfalto
- El Faro de Badajoz incorpora esta nueva tienda de juguetes y decoración