El teatro López de Ayala de Badajoz programa más de 35 espectáculos para esta primavera

El teatro López de Ayala de Badajoz ha programado más de 35 espectáculos para la temporada de primavera, que arranca esta noche con el concierto de Andrés Herrera, ‘Pájaro’. Por delante quedan propuestas para todos los gustos y públicos, que su directora, Paloma Morcillo, ha desgranado acompañada este viernes de algunos de los artistas y promotores.

LA CRÓNICA

En el programa de este trimestre tiene especial protagonismo la música -con 15 conciertos- pero no faltarán el teatro, la magia, el humor y la danza. Esta primavera regresarán a la terraza las exitosas verbenas, el Teatro en Familia en colaboración con La Caixa y, coincidiendo con el Día Mundial del Teatro, se repetirán las visitas guiadas teatralizadas el 27 de marzo, con las explicaciones de Ana González, jefa del gabinete de comunicación, que complementarán los actores de la compañía extremeña El Avispero Producciones, con Simón Ferrero a la cabeza.

Habrá tributos a José Luis Perales el 28 de marzo y a Julio Iglesias, el 11 de abril. Este último a cargo de Diego Ramos, un artista y torero salmantino que, según dijo en la presentación de la programación, rinde homenaje al «gran Julio de los años 80» en un espectáculo en el que unas generaciones podrán revivir aquella época y otras, las más jóvenes, descubrir «a este artista español, uno de los más importantes de la historia de la música en el mundo».

Además, se han programado dos musicales, ‘K-Power, el musical K-Pop’, con las entradas agotadas para las dos sesiones, y ‘Extremadura gitana’, el «primer musical flamenco que se hace en España», según dijo la bailaora y cantaora Salomé Pavón, nieta de Manolo Caracol, que se subirá al escenario con otros 20 artistas.

También visitarán el López de Ayala Nacho Vegas (el 10 de abril) y Maldita Nerea (23 de mayo).

La programación incluye seis obras de teatro, entre ellas, ‘Teatro, tarot y tentempié’, de la compañía extremeña Verbo Producciones (25 de abril). Con texto del actor Francis Lucas, que también la protagoniza junto a Paca Velardiez y Pedro Montero, Fernando Ramos dirige una «hilarante historia» que promete diversión al público.

La danza llegará de la mano de María Lama, María Seco o el Festival África en Danza; el humor, con Martita de Graná y David Domínguez; y la magia, con Toni Bright.

Además, el López de Ayala acogerá esta primavera el concierto solidario ‘Todos con Giovanni’, el Festival de Folclore en la Escuela, actuaciones de la banda municipal de música -que este domingo compartirá escenario con Acetre por el 50 aniversario del grupo oliventino- o de la tuna de mayores, entre otras propuestas.

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Las entradas para todos los espectáculos están a la venta.