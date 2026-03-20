El Vítaly La Mar BCB, a un paso del liderato matemático; el CBA ya es equipo de descenso

El grupo D-B de la Tercera FEB entra en su recta final con situaciones opuestas para los dos equipos pacenses. El Vítaly La Mar BCB acaricia el liderato matemático, mientras que los académicos ya han certificado su descenso de categoría. Restan cuatro jornadas para el final de la liga regular, cinco en el caso del BCB debido a su partido aplazado.

El conjunto dirigido por Pablo Cuevas, líder destacado del grupo, visitará este domingo a partir de las 17:00 horas al San Fernando, cuarto clasificado. Los pacenses cuentan con un partido menos que su inmediato perseguidor, el Bosco Mérida, pero siguen manteniendo una ventaja de tres victorias en lo más alto de la tabla.

En el encuentro de la primera vuelta, el BCB se impuso en un duelo muy igualado ante el conjunto gaditano. Ahora buscará repetir triunfo para certificar de forma matemática el primer puesto. Para el San Fernando, una victoria supondría acercarse a asegurar su presencia en la fase de ascenso.

Por su parte, el City of Badajoz Academy, entrenado por Jesús Porras, recibirá este sábado a las 19:00 horas a la Sección Deportiva Aljaraque. Sin opciones ya de permanencia, los pacenses afrontan el tramo final con el objetivo de competir y cerrar la temporada con buenas sensaciones. Su rival, colista del grupo, aún mantiene opciones de salvación, ya que tiene varios partidos aplazados por disputar.

De dulce en el BCB

El Vítaly La Mar BCB confirmó recientemente su presencia matemática en la fase de ascenso a Segunda FEB, un logro histórico para el baloncesto pacense, que no vivía una situación similar desde hace 16 años. demás, una victoria en esta jornada le permitiría asegurar el primer puesto y disputar una eliminatoria a doble partido ante el líder del grupo D-A, en la que el ganador lograría el ascenso de categoría.