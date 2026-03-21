Badajoz responde en la recogida de alimentos de la hermandad de la Vera Cruz: más de 800 kilos de comida y una buena aportación económica

Los pacenses vuelven a demostrar su faceta más solidaria y responden "muy bien" a la gran recogida de alimentos que realiza la Franciscana Cofradía de Nazarenos de la Santa Vera Cruz de Badajoz a favor del comedor social de San Vicente de Paúl. La hermandad definde como "un éxito" esta campaña. El balance que hacen tras el recuento de lo recaudado es de más de 800 kilogramos de alimentos y productos de higiene y más de 277 euros recaudados en efectivo.

Desde las 10.00 y hasta las 14.00 horas más de una docena de personas de esta hermandad han trabajado para recoger donaciones de un gran número de pacenses que se han acercado hasta el paseo de San Francisco para colaborar con esta buena causa.

Una colaboración duradera

"Este sábado es una de las jornadas que tenemos marcadas dentro de nuestras actividades anuales", comentaba Teresa Pacheco, hermana mayor de la cofradía, que recordaba que esta está dentro de su "compromiso social" de su colectivo y que busca ayudar al comedor social. Esta acción solidaria la vienen desarrollando desde los inicios de la hermandad: "Se eligió el comedor de San Vicente de Paúl con el que realizamos nuestra relación para la acción solidaria y dirigirla hacia las necesidades de los usuarios".

Este carácter solidario no se queda en una acción concreta, sino que se ejecutan varias al año, según explica Pacheco, ya que siempre tienen presente ese tipo de acciones. Otro de los tiempos que también se fijan para hacer recogidas es en octubre, aunque la climatología impidió que se realizara en octubre de 2025.

Teresa Pacheco, hermana mayor de la cofradía de la Vera Cruz de Badajoz. / Diego Rubio Paredes

Gran respuesta

A lo largo de la mañana de este sábado se han recogido productos de todas las clases: "Alimentos no perecederos, leche, aceite, pastas, embutidos, legumbres, incluso productos de aseo", enumeraba Pacheco que señala que en la actualidad este comedor atiende a unos 70 usuarios cada día.

La respuesta ha sido muy buena por parte de los pacenses. "Estando el día como está, con la climatología regular, la verdad es que estamos muy contentos porque la gente siempre responde a la llamada de la necesidad del otro", aseguraba la hermana mayor.

Miembros de la hermandad de la Vera Cruz de Badajoz llenan la furgoneta del comedor de San Vicente de Paúl con los alimentos recogidos en la mañana de este sábado. / Diego Rubio Paredes

Durante la mañana, los responsables del comedor de San Vicente de Paúl han realizado varios traslados de alimentos. En torno a las 12.30 horas, ya se habían superado los 600 kilogramos de alimentos recogidos que se suman a las aportaciones económicas que se han hecho en las huchas instaladas. El el tiempo restante se recogieron más de 200 kilos más. El recuento final de las dos huchas instaladas en la mesa en el paseo de San Francisco asciende a más de 277 euros que también serán donados al comedor social.

Desde el comedor agradecen a la hermandad de la Vera Cruz que "un año más continúen colaborando". Para este centro de atención a las personas con necesidad es "un evento fundamental" por lo que significa porque las urgencias que tienen "son más agudas y, por tanto, necesitamos que las cofradías y todas las personas que puedan colaborar lo hagan". Todo con el objetivo de seguir realizando "la labor de acompañamiento a través de la alimentación" a numerosas personas en Badajoz, asevera Rafael Carballo, miembro del comedor de San Vicente de Paúl.

Perfil muy variado

De esta manera, señala que "toda ayuda que llegue es bien recibida" sea en la forma de alimento que sea. A los alimentos, base del comedor, suman otra serie de necesidades que también limitan la actividad: "Andamos con una cámara de alimentos que está en muy malas condiciones y necesitamos que alguien nos eche una mano para poder sustituirla", afirma Carballo.

Rafael Carballo, miembro del comedor de San Vicente de Paúl, durante la recogida de alimentos en el paseo de San Francisco de Badajoz. / Diego Rubio Paredes

En estos momentos, cuentan con una media de entre "60 y 70 personas diarias" que acuden al comedor de lunes a sábado y son de "toda índole". Según informa, "hay personas sin hogar, personas jóvenes, personas que viven en una infravivienda" o aquellas familias que no consiguen llegar a fin de mes. Como indica, las estadísticas señalan que el riesgo de "exclusión social en España está en torno a un veintitantos por ciento" y esto se traduce en que "cada vez se reciben a más personas de perfiles distintos".

Solidaridad en el ADN de la Vera Cruz

La solidaridad viene en el ADN de este colectivo cofrade. Aunque la actual hermandad es fruto de la refundación de dos cofradías extinguidas, Pacheco detalla que la originaria Vera Cruz desde sus orígenes en el siglo XVI hasta pasado el 1700 "tenía dentro de su ser o de su carisma el hospital para enfermos y para pobres".

Desde la Vera Cruz se daba soporte a los más necesitados y vulnerables, así recuerda que en la actual plaza de los Reyes Católicos "existió el hospital de la Vera Cruz" que unido a la "espiritualidad del pobre, la sencillez y la acogida" marcan los valores de la actual cofradía.