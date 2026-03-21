Cayetano Barriga abre la Semana Santa 2026: "Badajoz se hace templo cuando Cristo sale a la calle"

El día de hoy estaba marcado en muchos de los calendarios de los cofrades pacenses. El motivo era claro: hoy se da el pistoletazo de salida oficial a la Semana Santa de Badajoz 2026 con el pregón. Como es tradición, el Teatro López de Ayala es el escenario escogido para pregonar esta Fiesta de Interés Turístico Internacional. En esta ocasión, Cayetano Barriga, presidente de la cofradía de Jesús de la Espina y la Virgen de la Amargura y expresidente de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de Badajoz.

A la cita han acudido una amplia representación de los colectivos cofrades de la ciudad, así como autoridades civiles, militares y religiosas. Entre ellos, han estado el arzobispo de Mérida - Badajoz, José Rodríguez Carballo; el alcalde pacense, Ignacio Gragera; la presidenta de la agrupación, Laura García Alzás; o la consejera de Educación, Mercedes Vaquera. El acto ha estado amenizado por la Banda Municipal de Música que ha interpretado algunas marchas procesionales. Cayetano Barriga ha estado acompañado por José Antonio Expósito, que ha presentado el acto, y por Ana Sánchez-Barriga, presentadora del pregonero.

La Banda Municipal de Música de Badajoz interpreta una de las marchas procesionales durante el pregón de la Semana Santa de Badajoz 2026. / Diego Rubio Paredes

Una cita marcada por el adiós a un hermano

La cita llega en para el protagonista marcada por el sentimiento familiar, ya que el pasado jueves falleció el hermano de su mujer y padrino de boda. Manuel Sánchez-Barriga era como un hermano para el pregonero y eso ha hecho que emocionalmente haya repercutido en él: "Las circunstancias familiares que hemos tenido estos últimos días no te permiten quizás disfrutarlo como quisiera", aseveraba a este diario antes de que llegase el gran momento.

Pese a ello, Barriga aseguraba que trataba de mirar hacia adelante con la mayor entereza que podía: "Vamos a intentar sacar fuerza de donde podamos y hacia adelante". Lo ha hecho de la mano de su esposa, Ana Sánchez-Barriga, de sus hijas y de su yerno. Además, ha contado con la presencia de un gran grupo de amigos y hermanos de su cofradía que desde el patio de butaca han impulsado también la fuerza necesaria para realizar el pregón.

"Una vez en la vida"

Haber sido elegido para esta labor es un honor para cualquier cofrade, mucho más si desde hace muchas décadas vive de lleno el mundo de la Semana Santa en su propia piel. "Estoy agradecido, sin duda, pero también con miedo y con responsabilidad. El pregón oficial de la ciudad tiene que tener un calado importante en quien lo escuche", reconocía.

No es su primera experiencia ante el público, ya pronunció el pregón del costalero en 2017, pero deja claro que esta ocasión es distinta: "La Semana Santa se pregona una vez en la vida".

Un proceso de escritura largo y cambiante

La elaboración del texto no ha sido sencilla. Barriga describe el proceso creativo como lleno de revisiones: "Mil y una notas, luego intentar encajarlas todas y buscar un hilo conductor". Incluso en las últimas horas, el texto sigue vivo: "Cada vez que lo leo cambia algo", admitía.

El resultado final ha sido un pregón profundamente personal, construido desde sus raíces: "Soy un nazareno de fila de toda la vida. Ese fue mi comienzo en la Semana Santa". Esa identidad ha sido el eje central de su intervención.

En sus palabras ha reconocido que para él "la Semana Santa no es algo que se explique, sino es algo que se siente, que se vive". Y ha afirmado que en la ciudad ya se nota que quedan pocos días para la celebración de la fe en sus calles: "Ya huele a cera, a madera antigua, a templos que se abren y a corazones que saben que algo grande va a suceder. Porque Badajoz es cofrade, es creyente, siente que la hermandad es familia y sabe que la fe se construye. Badajoz se hace templo cuando Cristo sale a la calle", ha relatado.

Un homenaje al nazareno y al verdadero sentido cofrade

El pregón ha puesto el foco en el cofrade de base, en ese nazareno que forma parte silenciosa de cada procesión. Barriga quiere ir más allá y reflexionar sobre la diferencia entre dos conceptos clave: "El hermano es el que hace hermandad, el que está pendiente de los demás, el cofrade es el que desfila el día de su procesión".

Un mensaje que ha pretendido que conectara con todos los que viven la Semana Santa desde dentro, reforzando la dimensión humana y comunitaria de una tradición que es mucho más que una festividad. Ha hablado de su vínculo con la hermandad que ahora preside y en la que ha pasado por todos los puestos: "La espina forma parte de mi vida. Para mí es algo más que una hermandad, es una familia. La Espina es tan mía como yo soy de la Espina", ha dicho.

En este sentido, ha querido reflexionar sobre el hecho de "ser hermano" que ha aclarado no tiene nada que ver con "ser cofrade" ni con "vestir un hábito un día". Ser hermano, ha dicho que "es acompañar, ayudar a los demás cuando se necesita". Y ha pedido a todos los hermanos de la Semana Santa que tengan en cuenta valores tan necesarios como la caridad, la generosidad o el compromiso en el día a día de las hermandades.

Un momento especialmente emotivo

Uno de los instantes más intensos ha llegado antes de comenzar el pregón. Su propia esposa ha sido la encargada de presentarlo y lo ha hecho con unas palabras cargadas de sentimientos en un contexto especialmente duro tras la pérdida de su hermano.

A lo largo de su presentación ha hecho una semblanza de Cayetano Barriga como persona en el ámbito familiar. Ana Sánchez-Barriga ha reflexionado: "Si para con tu madre fuiste un hijo con mayúsculas, para con la mía fuiste superlativo". En ese momento ha tenido que parar por la emoción. Su madre, María Jesús Mediero, que falleció el pasado mes de junio. La presentadora ha agradecido a su esposo el acompañamiento vital que le ha brindado en estos meses y también en "el último revolcón" que le ha dado la vida con la pérdida de su hermano.

Ana Sánchez-Barriga durante la presentación del pregonero de la Semana Santa de Badajoz 2026. / Diego Rubio Paredes

Ha recorrido algunos de los logros que consiguió pregonero durante los 10 años que estuvo al mando de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de Badajoz como la consecución de una carrera oficial digna o una sede propia para la agrupación, entre otros.

Cayetano Barriga admitía instantes antes que esta, la presentación, era "la parte más difícil" para él. Ya en 2017 necesitó unos minutos para recomponerse antes de comenzar a hablar tras la presentación que hizo su hija. En esta ocasión, ha vuelto a ocurrir. Sentado en el escenario, miraba al cielo, con un gesto de profunda emoción, mientras escuchaba a la mujer con la que comparte la vida desde hace 44 años.

La Semana Santa de Badajoz, en crecimiento

Más allá de lo personal, el pregonero lanza una mirada optimista sobre el presente y el futuro de la Semana Santa pacense, declarada de Interés Turístico Internacional hace un año. Destaca especialmente la implicación de los jóvenes: "Ya hay gente joven que está dando el paso. Todo eso tiene que seguir evolucionando".

Su mensaje final es claro: crecimiento, compromiso y esencia. "Tenemos que seguir trabajando en que sea una Semana Santa seria, evangelizadora. Siempre se puede mejorar". Una idea que también ha dejado a todos los asistentes al pregón de la Semana Santa de Badajoz 2026.