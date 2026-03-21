La esquina más 'chill' de Badajoz: Llegan las máquinas expendedoras de CBD

En la esquina de la avenida Juan Carlos I, que colinda con Menacho, una máquina expendedora se lleva todas las miradas de los que pasan a su lado. Aunque sus productos de cannabidiol (CBD) no son otros que los de la tienda Mary Jane. Su dueño, David Valle, explica que no contienen nicotina ni ningún componente psicoactivo como el THC. "La gente pasa y escucho que dicen que es marihuana, pero no, es cáñamo, son productos naturales".

El cáñamo, variante industrial de la planta cannabis sativa, posee propiedades antiinflamatorias, cicatrizantes, analgésicas, antibacterianas y antivirales naturales. El cannabidiol (CBD) es un compuesto natural no psicoactivo encontrado en esta planta.

Según Valle, los productos que contienen CBD se utilizan de forma terapéutica para trastornos del sueño, tipos de reuma y artritis. También menciona otros problemas como la fibromialgia, la distrofia o gente que lo toma por esclerosis múltiple o Parkinson. Aclara que "no es una sustancia mágica", pero tampoco es un medicamento. "No te lo tomas y te quita el dolor, no funciona así, la patología no desaparece, pero ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas".

En cuanto a los tipos de productos, las bolsas de hierbas se usan en infusiones o aromaterapia. También pueden conseguirse en gotas, que sería el aceite de CBD, y se toma de forma sublingual, ya que, "el efecto es más rápido". Por otro lado, tienen otro tipo de artículos de herbolario, como té e incienso o cosmética natural.

David Valle en el mostrador de la tienda MaryJane. / La Crónica de Badajoz / D

David Valle explica que la máquina expendedora tiene un lector de DNI para que no compren menores de edad, puesto que el dueño es consciente de que "mucha gente compra flores y no las hace aromaterapia ni té, sino que se las fuma. Es algo que no vas a poder evitar porque cada uno puede hacer lo que quiera con lo que compra. Pero eso no tiene THC, no tiene efectos psicoactivos". Aun así, desde que abrió la tienda no vende los artículos a menores de edad, ya que no cree que puedan hacer un buen uso de ellos.

"Si no ha habido una conversación previa con sus padres y no saben cómo utilizarlo, pueden confundir lo que ven en la máquina con marihuana o lo pueden utilizar incluso para revenderlo. Me planteé muchísimas posibilidades en mi cabeza y decidí tener un control sobre eso, así que no se vende a menores de edad", comenta David.

La máquina expendedora es un servicio que ofrece la tienda durante 24 horas desde hace unos meses y según el dueño, "ha causado bastante revuelo". "Ha venido la Guardia Civil y la Policía Local". Pero insiste en que "es un negocio 100% legal". "Todo está comprado con facturas, tiene analíticas, informes. Ya están por todos lados, a lo mejor aquí choca más porque es el centro, no se había visto nunca, porque es una máquina específicamente de CBD, pero en ciudades grandes ya son más comunes".

El desconocimiento de las personas hacia los productos que se venden es por lo que David se lleva las críticas. Aunque afirma que ya está acostumbrado, incluso cuenta que alguna que otra persona ha entrado a la tienda a insultarle. "Aún hay gente que piensan que vendemos marihuana, mira tú qué locura, estamos hablando de algo que es ilegal totalmente".

En la tienda hay todo tipo de flores para infusiones con propiedades desde la relajación hasta la concentración. Incluso hay artículos para animales como cremas, geles y suplementos naturales. David Valle asesora sobre todo tipo de productos para que los usuarios se vayan habiendo escogido el mejor para su caso. En cuanto a la máquina, dice que es un servicio 24 horas enfocado a clientes habituales que vengan cuando el establecimiento está cerrado, aunque también está su número de teléfono para cualquier problema o consulta.

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Después de tres años con Mary Jane abierto, David Valle sigue enfrentándose a las críticas, ahora con la máquina expendedora incluso le han llegado a hablar por redes sociales y mandarle fotos. "Entiendo que no se puede saber de todo y es lógico, pero yo no me atrevería a opinar sobre algo que desconozco totalmente".