Actividad diferente
El Guadiana se cuela en el Hospital Materno Infantil de Badajoz para enseñar a los niños sobre su valor y cuidado
Los técnicos de Educación Ambiental de la CHG explicaron muchos de los detalles del río con recursos muy divertidos
Los niños y jóvenes ingresados en el Hospital Materno Infantil de Badajoz han recibido esta semana una visita muy especial. ¿Es posible que el río Guadiana visite este centro hospitalario? La respuesta es sí. A través del programa de Educación Ambiental que trabaja en la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) los internos pudieron descubrir muchos de los aspectos que componen el río que baña la ciudad.
Este viernes este de la CHG visitó las instalaciones del Materno Infantil y realizó una serie de actividades para distintas edades con el fin de dar a conocer un poco más el Guadiana.
Conocer el río de manera "dinámica y divertida"
Según ha informado el Área de Salud de Badajoz en las redes sociales, dos técnicos de Educación Ambiental de la CHG acudieron en la mañana del viernes a las instalaciones sanitarias con una serie de elementos para que los más pequeños pudieran aprender más "sobre el valor de nuestros ríos y el cuidado del agua".
Lo hicieron "de una forma dinámica y divertida", dicen en la publicación en Facebook.
Gafas de realidad virtual y una "escape box"
De esta forma, pudieron realizar actividades para conocer mejor los "recursos naturales" que están al alcance de la mano, en el Guadiana. Los pequeños usuarios del Materno Infantil usaron gafas de realidad virtual para salir del centro hospitalario y entrarse de lleno en las aguas del río.
Esta actividad fue una de las que más atractivo tuvieron e incluso las profesionales del hospital usaron esos dispositivos para probar la experiencia. De igual modo, los chicos ingresados jugaron con una "original escape box" en la que a través de juegos conocieron más profundamente el Guadiana.
El Guadiana conocido en profundidad
La biodiversidad de esta rivera, los animales que habitan en ella o los macroinvertebrados que se mueven en el fondo del río fueron algunos de los puntos que se trataron a lo largo de la mañana del viernes en las salas del Hospital Materno Infantil de Badajoz.
El Área de Salud de Badajoz han querido agradecer a la CHG y a sus técnicos "por acercar la educación ambiental de manera participativa e innovadora" a través de una publicación de Facebook en la que han compartido distintos momentos de esta actividad diferente.
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