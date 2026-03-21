Una jornada para hablar sin filtros del cáncer de vejiga llega este lunes a Badajoz

Badajoz acoge este lunes en el Hospital Universitario la I Jornada para Pacientes con Cáncer de Vejiga, una cita que se desarrollará de 9.00 a 14.00 horas con aforo libre y sin necesidad de inscripción previa. La iniciativa nace con la idea de que el paciente deje de ser un mero receptor de información y pase a ocupar el centro de la conversación.

Así, la jornada pretende ofrecer información clara, comprensible y útil para favorecer la educación sobre la enfermedad, el autocuidado, la resolución de dudas frecuentes y una mejor adherencia a los tratamientos. Pero también quiere ir un paso más allá y abrir un espacio seguro de apoyo psicológico y psicoeducación para que los asistentes puedan reconocer, expresar y gestionar sus emociones durante el proceso.

La doctora María Fernanda Manzanedo, una de las impulsoras de esta iniciativa, explica que va dirigida a los pacientes y "está hecha para los pacientes". En esa misma línea, subraya que, aunque los ponentes serán profesionales sanitarios, los verdaderos protagonistas serán quienes conviven con la enfermedad. "Los participantes son ellos. Los ponentes son médicos, enfermeros y una psicóloga, pero el auditorio va a estar lleno de pacientes".

Un foro pensado para escuchar

La programación incluye intervenciones médicas, testimonios y espacios para el acompañamiento emocional. Entre las ponencias previstas figuran una intervención sobre información general sobre el cáncer de vejiga, a cargo de la propia Manzanedo, otra dedicada al cáncer de vejiga no músculo invasivo, impartida por el doctor Jorge Mariño del Real, y una sesión centrada en la importancia del apoyo emocional y el acompañamiento, de la mano de la psicóloga Vera Santos Martínez. A ello se sumarán los testimonios de pacientes, concebidos como uno de los momentos más representativos de la jornada.

Y es ahí donde la cita quiere marcar la diferencia. No se trata solo de explicar diagnósticos, cirugías o tratamientos, sino de dar voz a las vivencias que quedan fuera de la consulta. "El objetivo es que ellos se encuentren a gusto y que tengan la capacidad de hablar con completa libertad de lo que les ha sucedido durante el proceso de su enfermedad", explica la doctora. La intención es que puedan compartir experiencias, dudas, complicaciones, quejas y también aquello que han echado en falta desde el inicio del proceso hasta el postoperatorio.

La idea surgió, precisamente, de una carencia detectada en la práctica diaria. Según cuenta, "en las consultas notábamos que no teníamos suficiente tiempo para hablar de cómo se sentían los pacientes con su enfermedad". En su opinión, la atención clínica no siempre deja margen para abordar el impacto emocional de un diagnóstico de este tipo. "Ellos demandaban mucho a alguien o un acompañamiento de la mano de la enfermedad", añade.

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La previsión es reunir a unas 60 personas en una jornada abierta que aspira a convertirse en referencia.