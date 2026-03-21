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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 21 de marzo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Las obras de urbanización en El Campillo de Badajoz superan el 60% de ejecución
Han finalizado las infraestructuras básicas y varios equipos simultáneos trabajan en distintas calles del entorno para acelerar las intervenciones. Las lluvias han generado un retraso de más dos meses
Una jornada para hablar sin filtros del cáncer de vejiga llega este lunes a Badajoz
El encuentro, de 9.00 a 14.00 horas y con acceso libre, busca ofrecer información útil, apoyo emocional y un lugar donde los pacientes puedan compartir su experiencia con libertad
El teatro López de Ayala de Badajoz programa más de 35 espectáculos para esta primavera
Habrá tributos, un musical flamenco, conciertos, teatro, magia y humor .Vuelven las verbenas a la terraza y las visitas guiadas teatralizadas
El querellante no comparece en el juicio contra la jueza de Badajoz acusada de prevaricación
Estaba citado como testigo y su abogada desconoce su paradero. «Es una burla más de este señor a la justicia», denuncia la defensa de la magistrada
¿Qué puede hacer la Junta de Extremadura en funciones tras el decreto que suaviza el bloqueo?
El Ejecutivo de María Guardiola podrá firmar convenios, conceder subvenciones y nombrar altos cargos, pero se mantiene el veto a proyectos de ley y a ayudas de cooperación internacional
- El ayuntamiento volverá a instalar una gran carpa para celebrar la X Fiesta de la Primavera de Monesterio
- El Perpetuo Socorro y el Materno Infantil contarán con una modernización energética integral y una renovación de sus instalaciones
- Una jueza de Badajoz se sienta en el banquillo acusada de prevaricación
- El Faro de Badajoz incorpora esta nueva tienda de juguetes y decoración
- Talavera la Real (Badajoz) se convierte en una residencia para cineastas
- Condenado dos veces en tres meses por dedicarse al 'telecoca' en Badajoz
- Nuevo tiroteo contra una vivienda del Cerro de Reyes de Badajoz
- Una veintena de puestos participarán en la caseta municipal dentro de la Feria Gastronómica