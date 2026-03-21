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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 21 de marzo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Imagen del estado en el que se encuentran las obras de urbanización en El Campillo de Badajoz.

Imagen del estado en el que se encuentran las obras de urbanización en El Campillo de Badajoz. / Santi García

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Las obras de urbanización en El Campillo de Badajoz superan el 60% de ejecución

Han finalizado las infraestructuras básicas y varios equipos simultáneos trabajan en distintas calles del entorno para acelerar las intervenciones. Las lluvias han generado un retraso de más dos meses

Una jornada para hablar sin filtros del cáncer de vejiga llega este lunes a Badajoz

El encuentro, de 9.00 a 14.00 horas y con acceso libre, busca ofrecer información útil, apoyo emocional y un lugar donde los pacientes puedan compartir su experiencia con libertad

El teatro López de Ayala de Badajoz programa más de 35 espectáculos para esta primavera

Habrá tributos, un musical flamenco, conciertos, teatro, magia y humor .Vuelven las verbenas a la terraza y las visitas guiadas teatralizadas

El querellante no comparece en el juicio contra la jueza de Badajoz acusada de prevaricación

Estaba citado como testigo y su abogada desconoce su paradero. «Es una burla más de este señor a la justicia», denuncia la defensa de la magistrada

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El Ejecutivo de María Guardiola podrá firmar convenios, conceder subvenciones y nombrar altos cargos, pero se mantiene el veto a proyectos de ley y a ayudas de cooperación internacional

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