Fans de la música electrónica, estáis de suerte: OBK actuará en Badajoz

Los amantes de la música electrónica en Badajoz tienen una cita marcada en el calendario. OBK actuará próximamente en la capital pacense dentro de su esperada gira 'Vértigo Tour', con la que celebra sus 35 años de trayectoria sobre los escenarios.

Considerado uno de los grupos más influyentes de la música electrónica en España, invitará al público a disfrutar una historia llena de emociones y energía sobre el escenario, en una gira que promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos musicales del año.

En esta nueva gira, OBK no solo repasará algunos de los temas más icónicos de su repertorio, que han acompañado a varias generaciones, sino que también presentará en directo los nuevos temas de su último trabajo. Entre ellos destaca 'Maldita Mujer', su primer lanzamiento de esta nueva etapa tras diez años sin publicar desde su anterior álbum.

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Dónde y cuándo

Por suerte, no habrá que esperar demasiado para ver a OBK sobre los escenarios. El espectáculo tendrá lugar el próximo 25 de abril en el Palacio de Congresos, a las 21.00 horas. Las entradas, cuyos precios oscilan entre los 35 y los 41 euros, ya se encuentran disponible esta página web.