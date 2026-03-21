Las obras de urbanización en El Campillo de Badajoz superan el 60% de ejecución

Las obras de urbanización de El Campillo, uno de los proyectos clave para la transformación del Casco Antiguo de Badajoz, entran en su recta final. Así lo asegura el concejal de Urbanismo y Vías y Obras, Carlos Urueña, quien confirma que los trabajos han entrado de lleno en la fase de pavimentación y que el horizonte de finalización se sitúa en los próximos meses. «Estamos ya prácticamente en la calle Brocense, está pavimentado en el tramo que llega hasta San Lorenzo, también se está actuando en San Lorenzo y en la propia subida del Campillo», explica Urueña y detalla el avance de estas obras que comienzan a dibujar la nueva fisonomía de la zona.

El edil subraya que uno de los hitos fundamentales ya se ha completado: «Se han metido todos los servicios: saneamiento nuevo, abastecimiento, telecomunicaciones y alumbrado. Todas las infraestructuras están terminadas», afirma. Un proceso que no ha estado exento de dificultad debido a la estrechez de las calles y a la complejidad del terreno.

Ritmo de ejecución

En la actualidad, los trabajos se centran en la pavimentación en distintos puntos de forma simultánea. «Están ahora mismo con la zahorra, luego se hormigonará y después se colocarán las losetas», precisa sobre la calle Campillo. Además, destaca la recuperación de trazados históricos como la calle Toril, «una calle de nueva creación que desapareció hace años y que ahora vuelve a conectar con el entorno».

El ritmo de ejecución se ha visto condicionado por factores meteorológicos. «En tiempo llevamos un 60 o 70%, teniendo en cuenta que en diciembre y enero prácticamente no se ha podido hacer nada porque las lluvias han sido tremendas», reconoce Urueña.

Según explica, el parón ha sido de «más de dos meses y medio», ya que las condiciones del terreno impedían incluso el acceso de maquinaria.

Refuerzo de los equipos

Pese a ello, se ha optado por reforzar el dispositivo para recuperar tiempo. «Se han metido más equipos para trabajar simultáneamente en distintas zonas. Ahora mismo hay cuatro equipos independientes actuando», indica, con «más de 20 personas» implicadas.

Si no surgen nuevos contratiempos, el calendario se mantiene. «Espero que durante el verano puedan terminar las obras», asegura el concejal, recordando que el proyecto fue reanudado en julio de 2025 con un plazo inicial de diez meses tras haber quedado paralizado en su primera fase.

Vista desde los jardines de La Galera del estado de las obras en El Campillo de Badajoz. / Santi García

«Regeneración completa de un barrio»

Más allá de los plazos, Urueña pone el foco en la importancia de esta actuación. «Para nosotros es una de las obras más importantes porque va a ser la regeneración completa de un barrio», afirma con rotundidad. En su opinión, se trata de una intervención sin precedentes en la región: «Seguramente es la regeneración más importante que se ha hecho en Extremadura porque afecta a un barrio completo».

Las máquinas trabajan en la urbanización de la zona de El Campillo de Badajoz. / Santi García

El proyecto no solo contempla la renovación de calles como Campillo, San Lorenzo o Brocense, sino también la creación de nuevos espacios públicos y la mejora integral de redes e infraestructuras. Todo ello con un objetivo claro: atraer población y revitalizar el entorno.

Efecto llamada

De este modo, señala que «lo más importante de un barrio es que venga gente a vivir. Cada vez que arreglamos una calle, el interés por los solares o por rehabilitar viviendas se multiplica», sostiene el edil, quien destaca el efecto llamada que ya está generando la intervención en el Casco Antiguo.

El balance que hacen de las obras en el proyecto de El Campillo es claramente positivo. «Vamos a conseguir que este barrio esté completamente regenerado y lleno de vida», concluye Urueña, convencido de que esta actuación marcará un antes y un después en el corazón histórico de Badajoz.