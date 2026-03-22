Badajoz iniciará en abril la rehabilitación del edificio más antiguo del Muba con 3,5 millones

La cuenta atrás ha comenzado. La Diputación de Badajoz prevé iniciar a principios del mes de abril las obras de rehabilitación del edificio más antiguo del Museo de Bellas Artes de Badajoz (Muba), un proyecto largamente esperado que permitirá completar la modernización de la pinacoteca provincial. La actuación, que será ejecutada por la UTE Museo de Badajoz, integrada por Al Senera e Ifma, cuenta con un presupuesto de 3,5 millones de euros.

Se trata del último inmueble del complejo museístico que quedaba pendiente de intervención. Situado en la calle Meléndez Valdés, en pleno casco histórico de Badajoz, este edificio de finales del siglo XIX arrastraba importantes déficits estructurales, de accesibilidad y de eficiencia energética que han limitado su uso durante años.

La institución provincial ya anunció en diciembre de 2024 su intención de acometer estos trabajos, que cuentan con la financiación del 2% cultural del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Desde entonces, el proceso ha avanzado de forma progresiva hasta dejar todo listo para el arranque de las obras: durante el pasado verano se vació el inmueble y se trasladaron las piezas expuestas a otras dependencias del museo, principalmente al edificio de la calle Francisco Pizarro.

Un edificio histórico

El inmueble, conocido históricamente como la «Casa de los Pinna Crespo», presenta una «tipología ecléctica pre modernista» propia de finales del XIX, con tres plantas y una estructura basada en muros de carga. Sin embargo, su estado actual ha obligado a limitar su uso a la planta baja, mientras que las plantas superiores permanecían cerradas al público.

Según el proyecto técnico, redactado por el arquitecto Antonio Álvarez-Cienfuegos Rubio, el edificio presenta problemas significativos como humedades derivadas de la cubierta y de un antiguo aljibe, deficiencias en la evacuación y ausencia de sistemas adecuados contra incendios. Además, la estructura horizontal de madera, aunque no está en mal estado, resulta demasiado flexible para soportar el tránsito de visitantes, lo que ha condicionado su funcionalidad.

A ello se suma la falta de accesibilidad desde la calle Meléndez Valdés y unas condiciones ambientales poco adecuadas para la conservación de obras de arte, lo que ha obligado a reubicar parte de los fondos del museo.

Ganar espacio y eficiencia

Las obras plantean una intervención integral que transformará por completo el edificio. Entre las principales actuaciones destaca la eliminación de humedades, la renovación de cubiertas, incluida la retirada de materiales con amianto, y el refuerzo estructural de los forjados para garantizar la estabilidad del conjunto.

Asimismo, el proyecto contempla la supresión de elementos añadidos sin valor, como antiguas chimeneas, y la puesta en valor de los muros de carga originales, que pasarán a formar parte del recorrido expositivo. También se reorganizarán los espacios interiores para generar salas diáfanas y más versátiles.

Uno de los objetivos clave es ampliar la superficie expositiva del Muba. Esto se conseguirá con los espacios que se crearán en las plantas baja y primera que se destinarán principalmente a exposiciones, mientras que la segunda albergará almacenes de obras, áreas de restauración y espacios administrativos. Esta redistribución permitirá liberar otras zonas del museo y mejorar la organización del complejo.

La intervención también incidirá de forma decisiva en la accesibilidad y la eficiencia energética. Se instalarán nuevos sistemas de climatización, iluminación y control ambiental, fundamentales para la conservación de las piezas artísticas. Además, se incorporarán elementos como un montacargas para facilitar el traslado de obras entre plantas y una nueva escalera adaptada a la normativa vigente.

En términos energéticos, el proyecto prevé una reducción de al menos el 30% en el consumo de energía primaria no renovable, «alineándose con los estándares actuales de sostenibilidad».

Otro aspecto destacado es la mejora del acceso desde la calle Meléndez Valdés, donde se eliminarán barreras arquitectónicas mediante la creación de una rampa adaptada, facilitando así la entrada directa al edificio.

Culmen al Plan Director

Esta actuación supone la culminación del Plan Director impulsado por la diputación en 2007 para modernizar y ampliar el Muba. Tras varias fases de intervención en otros inmuebles del conjunto, la rehabilitación del edificio de Meléndez Valdés era la pieza que faltaba para completar la transformación del museo.

Con el inicio de las obras previsto para abril, la institución da un paso decisivo para consolidar al Museo de Bellas Artes de Badajoz como uno de los referentes culturales de Extremadura, mejorando tanto la experiencia de los visitantes como las condiciones de conservación de su creciente colección artística.