Impulsan en Badajoz un proyecto de seguimiento de las colonias del ave cernícalo primilla

El grupo local de socios de la Sociedad Española de Ornitología SEO/BirdLife en Badajoz, junto a la Plataforma de Jóvenes para la Conservación de la Naturaleza (Pejcona), han puesto en marcha un proyecto para realizar un censo y un seguimiento de las colonias de cernícalo primilla en la ciudad de Badajoz.

A través de un comunicado, las organizaciones explican que el cernícalo primilla ('Falco naumanni') es una pequeña rapaz migratoria, colonial y urbana que está "muy ligada" a los medios agrícolas de secano en España y que se alimenta principalmente de insectos y pequeños roedores.

Actualmente es una especie amenazada, cuyo declive se debe principalmente a los cambios agrícolas, la disminución de sus presas y la pérdida de lugares donde hacer sus nidos.

Una de las actividades de este proyecto serán las 'rutas primilleras', que consistirán en recorrer las calles de Badajoz con el objetivo de localizar las colonias de este ave y poner puntos de observación o información bajos los edificios en que nidifican con el fin de mostrar estas aves a los vecinos de la ciudad.

Además, contactarán con los propietarios de estos edificios para realizar un seguimiento de la reproducción de las parejas encontradas y puedan adoptarse soluciones para una "mejor convivencia", en caso de que sea necesario.

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Los organizaciones realizarán una presentación del proyecto en el Pub Meraky de Badajoz el próximo 23 de marzo a las 19.00 horas. Podrán asistir todos aquellos interesados en participar en el proyecto, ya sea realizando la ruta o aportando ubicaciones de nuevas colonias.