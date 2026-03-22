Juanchín, pregonero del costalero de Badajoz: "Si caminas bajo el Señor, tienes que hacerlo también hacia el altar"

Si ayer fue el momento del pregón oficial de la Semana Santa de Badajoz 2026, este domingo era el turno del pregón del costalero organizado por la Asociación de Costaleros y Capataces San José. El encargado de pronunciarlo ha sido Juan Alberto Moreno Rodríguez ‘Juanchín’.

La emoción y una "sensación rara" han marcado las horas previas de 'Juanchín' antes de subirse al atril como pregonero. Minutos antes del acto, reconocía que, aunque no se considera una persona nerviosa, el momento es especial: "No soy nervioso, o creo que no soy nervioso, pero la sensación es muy rara".

El pregón llega tras una Cuaresma diferente para él. "Está siendo totalmente distinta a la que suelo tener", explica, señalando que la preparación del discurso ha alterado incluso su rutina habitual en los montajes: "Tengo que ir un par de días por delante. Todo el trabajo que tienes en tu día a día en Semana Santa se ve modificado por el ritmo del pregón". Lo asegura porque, precisamente este domingo, debía estar terminando de montar el paso del Ecce Homo en la Soledad.

Un pregón en familia

Juanchín ha estado acompañado en este momento tan importante para él por sus dos hijos. Junto a ellos ha entrado en escena pasadas las 12.10 del mediodía. Los tres, Juan Alberto, Germán y Juan, han aparecido en el escenario del Teatro López de Ayala con el aplauso del público.

Los nervios eran visibles y para calmarlos Juanchín ha agarrado la mano de su hijo menor, Juan, mientras se miraban con una sonrisa cómplice como si ambos se leyeran la mente y compartieran los sentimientos que tenían. La banda sonora de este momento inicial la ha puesto Juan Tinoco que ha interpretado al piano sones cofrades.

No han sido los únicos que han sonado en esta mañana de domingo. La banda del Resucitado de Badajoz ha comenzado tocando marchas procesionales escogidas por el pregonero. Con los primeros acordes la emoción del momento se han intensificado y el hijo menor no ha aguantado las lágrimas. Juanchín ha sido el que las ha secado y ha tratado de calmar a su hijo mientras que su otro hijo sonreía, quizás recordando las palabras que le ha dicho a su padre en estos últimos meses repetidamente: "Verás lo que vas a llorar". Sus palabras se han hecho reales, pero las ha materializado su hermano.

La presentación

Carlos Javier Correa, vicesecretario de la Asociación de Costaleros y Capataces San José, ha sido el encargado de presentar el acto y ha puesto en valor el trabajo de aquellos hermanos que cargan el peso de los titulares que procesionan cada Semana Santa en Badajoz.

Tras sus palabras y la han tomado el protagonismo sus hijos: Germán y Juan. Ellos han sido los elegidos por Juanchín para uno de los momentos más especiales del día. "Para mí es un orgullo. Se quedaron alucinados cuando les dije que tenían que ser ellos" y confiesa que no ha querido leer lo que dirán.

Germán, el mayor, ha sido el encargado de romper el hielo y lo ha hecho presentándose: "Estamos aquí como presentadores, pero también como hijos orgullosos". Ambos han ido dando pinceladas de lo que el pregonero ha hecho en su vida cofrade, pero también han dibujado la figura de Juan Alberto Moreno Rodríguez como persona.

Germán y Juan, hijos de Juan Alberto Moreno Rodríguez, presentan al pregonero bajo su atenta mirada en el López de Ayala de Badajoz. / Diego Rubio Paredes

Han detallado que se crió "del río 'pallá', como él suele decir" y allí se formó como cristiano, en la iglesia de San Fernando. Asimismo, de una manera muy llana han asegurado lo que sienten al ser sus hijos. No solo sienten orgullo, Juan ha reconocido que "es un rollo cuando sales con él, porque se para con todo el mundo" al ser tan conocido ante la carcajada de los asistentes. Los dos han agradecido a su madre, "la mujer más importante y nuestro faro", por los desvelos y la comprensión que tiene aceptando la dedicación de su padre como costalero y capataz. Así, le han dicho públicamente "como hijos y futuros costaleros" que la quieren "mucho y que sin ella no sería posible estar en el pregón".

Un pregón desde la vivencia personal

Y después de sus palabras ha llegado el turno del protagonista, de 'Juanchín'. Lejos de querer abarcar toda la Semana Santa pacense, ha optado por un enfoque íntimo y sincero: "Es mío, como dice todo el mundo y voy a hablar de lo que yo tengo", decía antes de dar comienzo su pregón. Y lo que tiene, subraya, es su experiencia directa: "Mi vida de costalero, que a día de hoy es la de la Soledad y el Descendimiento, y la de capataz, que es la Angustia y el Ecce Homo".

Y así lo ha hecho. Viajando en el tiempo ha recorrido los años hasta llegar al camino viejo de San Vicente, donde se crió "un chico que soñaba con ser costalero de su Cristo de la Angustia". Cronológicamente, ha ido pasando por sus momentos más importantes como costalero y, posteriormente, como capataz.

A lo largo de su texto, Juan Alberto Moreno Rodríguez ha recordado lo que significa ser capataz y costalero: "Un costalero tiene que ser una persona buena, anónima, humilde, hermano, valiente, protector, entusiasta, fuerte, amigo y creyente", ha dicho. Además, ha recordado que "no solo es cargar un paso", se trata de un compromiso también con la Iglesia porque, según ha argumentado, "si caminas bajo el Señor o la Virgen, también tienes que hacerlo hacia el altar".

Asimismo, ha recordado a las juntas de gobierno de las hermandades que "esto no va de competir ni de la edad que tiene cada hermandad. Todas deben de ir de la mano como si de hermanos se tratasen. No entiendo los egos ni las ganas de poder", ha lamentado.

Una promesa para sus hijos

Juanchín ha reafirmado ante los cientos de personas que han participado en este pregón una promesa que ha hecho a sus hijos: "En mi morcilla del costal van bordados sus nombres hasta que, si Dios quiere, estemos los tres debajo del Descendimiento. Es mi meta", ha reconocido. Moreno Rodríguez ha desvelado que es una petición que le han hecho los dos "y si no hay ningún contratiempo, lo haré".

De esta forma, se evidencia la transmisión de una pasión que evoluciona con los años, pero que parte del mismo punto, desde el corazón de los cofrades. Con esta muestra se siente que la Semana Santa de Badajoz está viva y tiene mucha vida por delante.