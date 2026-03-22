Un pacense logra el primer puesto de Extremadura en el MIR: "Después de tanto tiempo de trabajo, reconforta saber que el esfuerzo se ve recompensado"

¿Cuánto tiempo le ha dedicado a preparar el MIR?

He seguido un plan de 17 meses. Los primeros diez los compaginé con sexto de carrera, estudiando por las tardes, y los últimos siete fueron intensivos, con unas ocho horas de estudio al día más dos horas de clase diarias. Aparte, teníamos simulacro los sábados.

¿Cómo ha sido su rutina diaria durante esa fase intensiva?

Me levantaba sobre las diez de la mañana, estudiaba hasta la una y media, luego hacía deporte, comía y descansaba un rato. Por la tarde seguía estudiando hasta las ocho, que empezaban las clases. Y si tenía ganas, por la noche repasaba algo más.

¿Cuál ha sido el momento más duro del proceso?

No lo he pasado muy mal, pero si tuviera que elegir algún periodo probablemente diría noviembre. Es un mes en el que ya no tienes la motivación del principio, pero tampoco ves cerca el final, y se hace más cuesta arriba.

Se sabe lo duras que son unas oposiciones así, ¿se ha planteado abandonar en algún momento?

No, en ningún momento. Sí es cierto que he necesitado parar algunos días para desconectar; no obstante, siempre me he sentido muy arropado por mis compañeros y por mi familia.

Preparar el MIR implica muchos sacrificios. ¿Ha renunciado a muchas cosas durante este tiempo?

La verdad es que he tenido que renunciar a bastantes cosas. Por ejemplo, unos amigos se fueron a Estados Unidos y yo tristemente no pude ir. Son meses muy sacrificados que los dedicas al estudio. Pero sobre todo lo que más he echado en falta ha sido la compañía y pasar tiempo con mis amigos y con mi familia.

¿Que ha hecho durante este tiempo para desconectar y disfrutar de su tiempo libre?

Pues la verdad que ese tiempo libre ha sido poco pero necesario. Sobre todo lo he pasado haciendo deporte o saliendo a tomar algo con amigos. Los domingos aprovechábamos para hacer planes, ir a la playa o hacer rutas. Aunque no descansabas del todo a nivel físico, mentalmente venía muy bien.

¿Qué sintió cuando llegó el resultado?

Al principio salí del examen con dudas, porque fue un examen un poco extraño. Sin embargo, cuando metí la plantilla en una plataforma y vi la estimación antes de saber la nota oficial, fue el mayor impacto, me llevé una alegría enorme porque ya me estimaba un muy buen puesto. No me esperaba un resultado así, después de tanto tiempo de trabajo reconforta saber que el esfuerzo se ve recompensado.

Su nota ha sido la mejor de Extremadura. ¿Qué significa para usted?

Es un orgullo, tanto a nivel personal como para mi familia. También me gusta porque significa darle visibilidad a la Universidad de Extremadura. Tiene mejor formación de la que a priori se puede pensar, y eso me enorgullece.

Ahora de cara al futuro ¿qué planes tiene pensado?

Estoy pensando en hacer Cardiología. En cuanto al destino, todavía no lo tengo claro, aunque barajo opciones como Granada, Sevilla o Salamanca.

¿Si pudiera le gustaría quedarse en Badajoz?

Es una opción, pero sinceramente ahora mismo me apetece salir fuera unos años. Siempre he estado aquí y me apetece cambiar de aire. Sí es cierto que en un futuro me gustaría volver a Badajoz.

¿Qué consejo daría a futuros opositores?

Que sean constantes y que no se quemen. Es muy importante que cada persona se tome el proceso a su ritmo puesto que es una preparación muy larga y hay que mantener un equilibrio. También considero esencial rodearse de gente que te apoye.