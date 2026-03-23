La anécdota que une Badajoz con el futbolista Gerard Piqué: "¿Eso era todo suyo?"

Aunque pueda sorprender, a la ciudad de Badajoz y al futbolista Gerard Piqué tienen un nexo de unión: la divertida anécdota de la joven Carla Tejada, miembro del equipo Kazajoz, con su abuela, de la que se ha hecho eco la conocida cuenta de humor 'Cabronazi'.

En un vídeo de apenas 16 segundos, pero que ya cuenta con casi 10 millones de visualizaciones y más de 80.000 'me gustas', la abuela rememora uno de los memes más famosos e histórico del país: el 'piquetón'.

Todo comienza con una conversación aparentemente normal. La joven, junto a sus amigas, debió encontrarse a Gerard Piqué en un supermercado y le pediría una foto. Él accede y se hace un selfie con las cuatro chicas, sonriendo. Evidentemente, una de ellas envió la fotografía a sus familiares para enseñarles su pose junto al exfutbolista del FC Barcelona y la Selección Española.

Sin embargo, la respuesta que obtiene, desde luego, no es la esperada. "Carla, hija. Qué paquete tiene el Piqué. ¿Eso es todo suyo o se ha metido un rollo de papel higiénico ahí?", comenta con sorpresa su abuela. "¡Madre mía, es lo primero que me ha sorprendido! ¡El paquete que le hace el pantalón!", continúa, ajena a que su comentario se haría completamente viral en redes sociales.

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Esta no es la primera vez que se bromea sobre este detalle del jugador. Gerard Piqué tiene un apodo, el piquetón, como lo bautizaron otros medios de comunicación y usuarios de Internet. Y, de esta forma, un simple vídeo de unas jóvenes ha conseguido traer a la memoria este ingenioso y divertido meme.