Badajoz se estrena como sede de la Copa Ibérica de voleibol base

Badajoz será escenario, junto a la localidad portuguesa de Elvas, de la primera edición de la Copa Ibérica de voleibol en categorías alevín, infantil y cadete, una cita que reunirá a cerca de 700 deportistas durante los días 30 y 31 de marzo. El torneo nace con vocación de continuidad y con el objetivo de impulsar el crecimiento de este deporte en la región.

La competición, organizada por la Federación Extremeña de Voleibol, contará con la participación de 64 equipos, de los cuales la mayoría proceden de Extremadura, aunque también habrá presencia de clubes de fuera de la comunidad, reforzando así el carácter abierto del evento.

El campeonato se desarrollará en seis sedes diferentes, cinco de ellas en la capital pacense (Juancho Pérez, Nuria Cabanillas, Universidad, Maristas y Guadalupe), mientras que Elvas completará el mapa de una cita que refuerza la cooperación transfronteriza a través del deporte.

Presentación institucional

La presentación del torneo ha tenido lugar este lunes en la Diputación de Badajoz y en ella han estado presentes Ricardo Cabeza, diputado de Identidad Cultural, Deporte y Juventud; Juan Parejo, concejal de deportes del Ayuntamiento de Badajoz; Pedro José Gordillo, director de Promoción Deportiva de la Junta de Extremadura; y Maite Bernal, presidenta de la Federación Extremeña de Voleibol.

Durante su intervención, Cabezas puso el acento en la importancia de este tipo de iniciativas para seguir ampliando la oferta deportiva en la provincia, destacando además que permiten «generar experiencias completas para los participantes», más allá de la propia competición. En una línea similar se expresó el concejal Juan Parejo, quien valoró especialmente la coordinación entre administraciones «para sacar adelante eventos que, contribuyen a reforzar la imagen deportiva de la ciudad».

Por su parte, Gordillo incidió en los beneficios que este tipo de proyectos tienen para el desarrollo del deporte base en Extremadura, mientras que Maite Bernal subrayó el crecimiento que está experimentando el voleibol en los últimos años. En este sentido, mostró la satisfacción de la federación por «poder poner en marcha un torneo que responde a la demanda existente y al buen momento que atraviesa esta disciplina en la región».

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La Copa Ibérica se presenta así como una oportunidad para consolidar ese crecimiento y ofrecer a los más jóvenes una experiencia competitiva en un entorno de formación y convivencia deportiva.