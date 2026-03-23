Badajoz vuelve a actualizar las tarifas del agua, que suben este año un 5,62%

Las tarifas del agua vuelven a actualizarse en Badajoz y subirán este año un 5,62%. Este incremento tiene el visto bueno de la Comisión Regional de Precios, que en diciembre autorizó la revisión. Se llevará al pleno ordinario que celebra el Ayuntamiento de Badajoz el próximo jueves, cuyo orden del día también incluye la aprobación inicial de los presupuestos municipales de 2026.

La actualización de las tarifas del agua tiene por objeto restablecer el equilibrio económico financiero de la concesión del servicio público de abastecimiento y saneamiento, que lleva la empresa Aqualia, como está previsto en el pliego de condiciones. De no hacerse, el ayuntamiento tendría que restablecer este equilibrio con aportaciones con cargo a sus presupuestos, detrayendo fondos que podrían ser destinados a otro tipo de inversiones municipales. Así lo recoge la interventora en el informe que avala esta actualización de la tarifa.

¿Por qué sube?

La subida propuesta se basa en el estudio de costes e ingresos del servicio municipal elaborado por la concesionaria, según el cual, este 5,62% está por debajo del IPC sectorial. El incremento de costes incluye un mayor gasto de personal (la subida salarial para 2026 es del 3% respecto a 2025) sin modificar la plantilla. También el incremento de los costes de conservación y mantenimiento de equipos e instalaciones, alterada especialmente por la falta de producción y de suministros y la situación mundial con los metales y derivados del petróleo. Además del coste de la energía eléctrica y de los reactivos (para potabilización del agua bruta captada en el embalse de Villar del Rey o para depuración y estabilización de fangos en la depuradora de Rincón de Caya), sin olvidar la compra de agua y el canon de vertido. Como base para el cálculo se ha tenido en cuenta la variación del IPC de mayo de 2023 a mayo de 2025.

Según el estudio de costes y gastos de explotación del servicio presentado por la concesionaria para calcular el equilibrio económico, la diferencia entre gastos e ingresos (déficit de tarifa) para 2025 (aún por actualizar) es de 364.220 euros y de 532.961 en 2026.

Esta nueva actualización de las tarifas del agua es la primera después de que en julio de 2024 el ayuntamiento las subiese para volver al equilibrio de la concesión. Los precios no se actualizaban desde 2014. Durante diez años, solo en IPC las tarifas deberían haber subido un 23%. A ese porcentaje había que añadir otros costes, como los de mantenimiento de las nuevas infraestructuras que se habían ido incorporando.

La media que se subió a mediados de 2024 fue de 14 euros más al trimestre para la mayoría de los abonados (el 51% hasta 15 metros cúbicos). El ayuntamiento compensaba cada año a la empresa que se encarga de la gestión del servicio de agua, por el mencionado equilibrio financiero. En 2023 la cantidad que tuvo que traspasar a Aqualia fue de 5,8 millones de euros. La concesión con esta empresa está vigente hasta 2044.