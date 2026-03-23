La bajada del IVA de los carburantes ya se nota en Badajoz: hasta 15 céntimos menos por litro

La reciente bajada del IVA de los carburantes aprobada por el Gobierno de España comienza a tener efectos visibles en Badajoz. El efecto de la medida, que reduce el impuesto del 21% al 10%,no se ha dejado sentir únicamente en los precios, sino también en la actividad de las estaciones de servicio.

Mayor afluencia

Ángel Llera, empleado de la estación de servicio Repsol en la entrada del barrio de San Roque, confirma el aumento de clientes en las últimas horas: "Hoy sí hemos recibido bastantes más clientes esta mañana. Se ha notado un cambio bastante grande con respecto al fin de semana", asegura.

Esto ha reflejado la decisión de muchos clientes que han optado por retrasar sus repostajes hasta la entrada en vigor de esta medida, concentrando ahora la mayoría de la demanda. Además, añade que se ha notado esa afluencia incluso en el trabajo, puesto que, expresa, "no hemos parado desde las 7 de la mañana".

Los usuarios notan el ahorro

Asimismo, varios conductores de distintas estaciones de la ciudad coinciden en que la bajada "se nota, pero no tanto como esperaban”. Algunos apuntan que el ahorro es "bastante significativo" en el ticket final, llegando a ahorrarse hasta 15 euros al llenar el depósito con respecto a la semana pasada.

Uno de los clientes añade que "es un alivio" ver cómo los altos precios en carburantes bajan, por lo que han "aprovechado" la oportunidad "por si vuelven a subir".

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Cliente repostando en la estación de servicio Repsol a la entrada de San Roque / La Crónica

Una medida temporal

Sin embargo, esta reducción del IVA forma parte de un paquete de medidas económicas adoptadas por el Gobierno para contener el impacto de la inflación energética en la economía. En este caso, se trata de una iniciativa de carácter temporal, por lo que su continuidad dependerá de la evolución del contexto económico.