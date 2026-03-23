‘Biografía de una culpa’ de Pepa Gómez Bustamante, en el Ateneo de Badajoz

El Ateneo de Badajoz acoge en la tarde de este lunes la presentación del libro ‘Biografía de una culpa’ de la autora Pepa Gómez Bustamante. Dentro del programa Unidos por la Palabra se enmarca este encuentro con la escritora en el que desgranará su nueva creación.

Gómez Bustamante, en plena madurez creativa y con un largo recorrido de más de veinte años ejercitándose en el mundo de la escritura y la experiencia de vida, está capacitada en el oficio para crear la novela que hoy presenta: ‘Biografía de una culpa’. Con ella hace reflexionar que, todo lo vivido reposa en el rincón más profundo del ser, aguardando el instante de aflorar y cobrar vida. Las aprensiones, los traumas y los miedos olvidados, despiertan y toman forma, reclamando presencia. Se convierten, una vez más, en los invisibles protagonistas que mueven los hilos de las frágiles marionetas humanas.

La autora

Pepa Gómez Bustamante. Nacida en Peñarroya-Pueblonuevo, aunque se considera extremeña, de Azuaga, porque allí ha transcurrido su existencia desde pocos días después de ver la luz.

De profesión empresaria siempre ha estado ligada al mundo de la Cultura.

Hasta 2003 no inicia su andadura en el campo de la literatura e investigación de temas locales. Desde entonces disfruta de una extensa enumeración de obras publicadas que constan de una veintena de títulos de distintos géneros: Investigación, Memorias, Relatos, Cuentos, Poesía, Novela de variada temática y Novela Histórica.

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Su actividad no solo se ha limitado a la literatura, también ha ejercido distintos cargos en variadas asociaciones en el sureste extremeño: En 2021 funda la editorial Stela Literaria. Crea en 1985 la Asociación Cultural de mujeres de Azuaga la cual preside durante 25 años. Presidenta de la Asociación de Empresarios de la Campiña Sur, durante diez años. Miembro de la Asociación Escritores entre Pueblos. Presidenta del Ateneo Cultural de Azuaga desde 2014 a 2023 y Presidenta de la Editorial Stela Literaria A.C.