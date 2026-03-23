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Nuevo plan de actividades de Semana Santa para las personas mayores en Badajoz

La iniciativa comenzará este martes 24 y finalizará el viernes 27 de marzo

Programación de la Semana Santa para los mayores

Programación de la Semana Santa para los mayores / Ayuntamiento de Badajoz

Jose Ballesteros

Badajoz

La Concejalía de Mayores del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) del Ayuntamiento de Badajoz ya ha hecho público un nuevo plan de actividades para la Semana Santa de 2026. Estas iniciativas ayudarán a las personas mayores a incluirlas en la participación activa, con actividades que durarán del 24 al 27 de marzo.

El plan dará comienzo los días 24 y 25 con visitas culturales a las iglesias de Santo Domingo y San Andrés, en las que las personas mayores podrán conocer de cerca cómo se realiza el montaje de los pasos de Semana Santa o el trabajo que realizan las hermandades en sus templos.

Un concierto dedicado a las personas mayores será la actividad del jueves 26 de marzo que dará comienzo a las 19.00 horas en los Jardines de la Galera. Las personas mayores podrán disfrutar de los icónicos sonidos de colectivos y agrupaciones como BCT Resucitado, Nayara Madera, el grupo Puro Flamenco o un taller de castañuelas.

Semana Santa 2026

Semana Santa 2026 / Ayuntamiento de Badajoz

A partir del fin de semana

La tradicional Torrijada de Semana Santa tendrá lugar el viernes 27 de marzo. Comenzará a las 10.00 en la Plaza alta con la participación y elaboración de los centros de mayores La Paz, María Auxiliadora, Sagrada, San Fernando y Valdebótoa.

Durante el marco de la jornada del Viernes de Dolores se hará una ofrenda floral a la Virgen de Dolores. Todas las flores recogidas durante la torrijada servirán para este presente a la Virgen. Además, todas aquellas personas que lleven una flor recibirán una porción de este dulce típico. Posteriormente, a las 11.00, se efectuará el Desfile de Mantillas en los Jardines de la Galera, que concluye con la ofrenda floral conjunta.

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Semana Santa / Ayuntamiento de Badajoz

Con este plan de actividades la Concejalía de Mayores del IMSS pretende "engrandecer" la Semana Santa de Badajoz y la participación activa de las personas mayores que acudan a las iniciativas, en unas jornadas de "disfrute y convivencia que fomentan las tradiciones locales y culturales de la ciudad", concluye el consistorio.

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