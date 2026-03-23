El escritor extremeño Marino González Montero presenta ‘Emily Dickinson. Amor como los árboles’

El escritor de Almaraz (Cáceres) Marino González Montero presenta esta tarde su nuevo libro ‘Emily Dickinson. Amor como los árboles’. Se trata de una obra teatral que se localiza en la casa de la poeta Dickinson. La presentación se realizará en la sede de Fundación CB en Montesinos 22 a las 19.30 horas.

Una y Otra son dos jóvenes universitarias que visitan la casa-museo de Emily Dickinson en Amherst (Massachusetts) en Estados Unidos. Durante su visita se quedan encerradas en la habitación que se conserva intacta desde los tiempos en los que vivía la poeta norteamericana.

En el tiempo en el que permanecen en esta estancia encuentran parte de su obra y, entre ellas, discutirán sobre las preocupaciones de Dickinson como mujer y la vigencia de las mismas para la sociedad en el siglo XXI. A lo largo del texto, Una y Otra descubren muchas incógnitas sobre sí mismas que, a su vez, continúan siendo temas que inquietan a la mayoría de las mujeres actualmente.

La poesía como hilo conductor

Marino González Montero es uno de los nombres propios de la dramaturgia extremeña y se embarca una vez más en un proyecto en el que la poesía es el elemento conductor de toda la obra. Esta sirve de vehículo para viajar a lo largo del tiempo, pero también para transitar por la escritura, la soledad o la identidad femenina entre otros aspectos para llegar a través de la búsqueda de la belleza al puerto del amor. Durante la presentación, el autor de Almaraz estará acompañado por Alonso Guerrero con el que conversará de su última obra.

González Montero recorrerá las principales localidades de la región presentando esta creación. De esta forma, estará el día 25 en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida y el 26 en la Biblioteca Pública del Estado de Cáceres.

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La presentación de esta tarde tendrá lugar en el edificio Montesinos 22 a las 19.30 horas y la entrada será gratuita.