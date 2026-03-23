Fútbol | Tercera Federación
El Gévora da un paso firme hacia la permanencia goleando al Santa Amalia
El conjunto verdinegro superó con claridad a su rival y abre una brecha de seis puntos con el descenso
El Gévora firmó una de sus actuaciones más completas del curso para imponerse con autoridad al Santa Amalia por 3-0 en el Municipal, en un encuentro que puede marcar un punto de inflexión en la lucha por la permanencia. El equipo dirigido por Martín Fernández mostró solidez, eficacia y personalidad en un momento clave de la temporada, lo que le permite ganar aire respecto a la zona baja.
El conjunto local salió decidido desde el inicio, con una propuesta ofensiva que le permitió instalarse en campo rival. Durante el primer tiempo acumuló llegadas peligrosas, aunque sin la precisión necesaria en los metros finales para inaugurar el marcador antes del descanso.
La situación cambió tras la reanudación. En el minuto 56, una acción ofensiva terminó con un infortunio del Santa Amalia, cuando Christ Daniel introdujo el balón en su propia portería, adelantando a los locales. El tanto desató al Gévora, que apenas cuatro minutos después amplió la ventaja gracias a Bachuri, quien definió con acierto para firmar el 2-0.
Con el partido encarrilado, los verdinegros mantuvieron el control ante un rival incapaz de reaccionar. Ya en los instantes finales, Juanito Monroy cerró la victoria con el tercer gol, culminando así una actuación coral del conjunto pacense.
El triunfo permite al Gévora escalar posiciones y situarse con margen sobre el descenso. Los seis puntos de ventaja respecto a la zona roja refuerzan la confianza del equipo, que afrontará ahora una exigente salida ante el líder, el Don Benito.
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